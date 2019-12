New York'tan Kars'a uzanan bir iyilik hikayesi onunki...

New York'taki lise öğrencisi gururumuz Lal Yatağan, genç yaşında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiriyor.

Lal, başkanlığını yürüttüğü Humans First Kulübü'yle beraber bu yıl Doğu'ya Köprü / Bridge to East projesini geliştirdi. Lal'in yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla açtığı serginin geliriyle, Kars'ın Selim ve Susuz ilçelerinde bulunan köy okullarına ve kız öğrenci yurduna destekte bulunulacak.

Lal, Kars ile olan ilişkisinden şöyle bahsediyor: "Benim hikayem aile kökenlerimizin olduğu Kars'a ilk kez iki yıl önce adım atmamla başladı. Özellikle de dedemin Kars'ta kendi köyüne yaptırdığı okul ve kız yurdunu ziyaret ettim.

Ailemizde her zaman eğitim çok önemli bir konu oldu. Ben de son kuşak olarak hem kökenlerimizin geldiği kenti görmek, hem de onların yaptıklarına katkıda bulunabilmek istedim." 2017'deki ilk ziyareti sırasında kırsal kesimde eğitimin parlak olmadığını belirten Lal, şöyle devam etti: "Her ne kadar hayırseverler tarafından çok okul yaptırılmış olsa da, ilgisizlikten dolayı eğitimin son derece olumsuz koşullarda verildiğini gözlemledik. Bu sergi, hem seyahatlerimin, hem Kars'la kurduğum bağın; hem de ailemin yolculuğuna dahil olarak insanlara dokunmaya çalışmamızın bir belgesi niteliğinde." Bravo sana Lal, gençlere en güzel örneksin!



GÜNAYDIN ekibi 2019'a neşeyle veda etti

GÜNAYDIN ailesi olarak 2020'ye erken merhaba demek için bu yıl Maslak 1453'ün içindeki Balkabağa'nda toplandık. Bu yılın geçtiğimiz yıllardan farkı, sadece ekip olarak dilediğimizce eğlenmemiz oldu. Öte yandan bazı sanatçı dostlarımız da sürpriz yaparak bizi yalnız bırakmadı. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik yönetiminde ekip, özel haberleri, röportajları ve gündem yaratan köşe yazılarıyla 2019'a veda etti.

2020 bu yıl yapamadıklarımız ve eksik kalan yönlerimiz için yeni umut. Hep birlikte nice başarılı işlere...

Bu arada Balkabağa'nın yemeklerinin ve eğlencesinin tam da böyle gecelere özel olarak hazırlandığını belirtmek isterim.

Hepimizin mekandan mutlu ayrılmasında mekan sahibi Ferruh Taşdemir'in payı büyük.

Gelelim 2020'ye... Yeni yılda bol bol kitap okuyun, yeni şarkılar keşfedin, iyilik yapın, uyuyun, aşık olun.

Şekeri, glüteni bırakın, başlayamadığınız spora hemen başlayın.

Nefretten kurtulun, ruhunuza iyi gelen her şeye tutkuyla bağlanın ve en önemlisi ailenize zaman ayırın. Herkese şahane bir yıl diliyorum.



Bir evlilik öyküsü

Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen 'Seni Unutmak İstemedim ki', perde açmak için hazırlanıyor. Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur'un rol aldığı oyun; 11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin öyküsünü anlatıyor. 'Seni Unutmak İstemedim ki'; 16 Ocak'ta Profilo'da, 19 Ocak'ta ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.