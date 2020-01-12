Haftanın en iddialı yapımlarından Rian Johnson imzalı 'Bıçaklar Çekildi'yi izlemek için o kadar çok neden var ki... Bir kere IMDB puanının şaşırtıcı derecede yüksek olması, ikincisi Amerika'daki eleştirmenlerin filmi yere göğe sığdıramaması, üçüncüsü ise filmin izleyiciyi bir oyuna davet ediyor olması. 'Katil kim?' diye oynanan en heyecanlı oyun. Hangi filmi izleyeceğimize karar vermek için puanına baktığımız ilk site olan iMDb'de uzun zamandır yüksek puanlı filmler görmekte zorlanıyorduk. Bu filmle beraber heyecanımız arttı çünkü 'Bıçaklar Çekildi'nin bu platformdaki puanı 10 üzerinden 8.5. Bu kadar yüksek puana sahip olmasının nedeni; filmin sürükleyici olması. İlk dakikadan son dakikaya kadar hiç sıkılmıyorsunuz. Katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken bir bakmışsınız 110 dakika geçmiş bile. Film, ünlü bir suç romanı yazarı Harlan Thrombey'in ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Ünlü yazar Harlan Thrombey, 85'nci yaşgününde evinde ölü bulunuyor. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlıyor. Ünlü yazarın mal varlığı sebebiyle aile üyeleri şüpheli olarak geçecektir.



ABD'DE REKOR HASILAT

Film kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bond olarak görmeye alışık olduğumuz Daniel Graig'i müthiş bir dedektif rolünde görüyoruz. Chris Evans'ı ise evin en coolu olarak görüyoruz. İkisi de üzerlerine yapışan karakterlerin dışına ustalıkla çıkmayı başarmış. 'Bıçaklar Çekildi', Altın Küre'den üç adaylıkla her ne kadar ödül alamamış olsa da, eminim Oscar'da ödüllerden birkaçını toplayacaktır. Bu arada filmin şimdiden Amerika'da rekor hasılata ulaştığını söylemeliyim.



Dijital yalnızlık temalı kısa filmler

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda kazanan filmleri belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl dijital yalnızlık temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde Türkiye'den yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun ve oyuncu Hazar Ergüçlü, yurt dışından da dünyaca ünlü Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya'dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya'dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina yer alıyor. Ödüller, 15 Ocak'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Yarışmada finale kalan filmler, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sonrasında da dünyanın seçkin festivallerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.



'Gamonya' sömestirin yıldızı olmaya aday

İyi bir yapımın sömestirde vizyona girmesi, tartışmasız yeni rekorların geleceğinin habercisidir. Sinema tarihinde sömestirde vizyona giren filmlere göz attığınızda, istatiksel verilerin hiç de tesadüf olmadığını göreceksiniz. Peki nedir sömestirin alameti farikası? Tabii ki ailecek vakit geçirmek için en ideal seçeneklerden biri olan sinemanın tercih edilmesi. Her sömestirin mutlaka birkaç yıldızı olur, bu yıl ise 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' karşımıza çıkıyor. Film; bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. İzlerken 'Neden Gamonya'da yaşamıyoruz ki? Bu fantastik dünyadan hiç çıkmasak' dedirten film, seyirciye sihirli bir dünyanın kapılarını aralıyor.