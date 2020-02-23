"Film gibi hayatlar çekilse de izlesek" dediğiniz birçok hayat hikayesi vardır. Gerçek olaylara dayanan hikayeler her zaman sinema izleyicisini heyecanlandırmıştır. Bugünlerde ise sinema dünyasında konuşulan ve konularını gerçek hikayelerden alan herkesin mutlaka izlemesi gereken üç film beyazperdeye hazırlanıyor. Sadri Alışık, Aysel Gürel ve Bergen'in hayat hikayeleri, şimdiden sinemaseverlerin en beklediği filmler arasında.



SADRİ ALIŞIK

Kerem Alışık, "Kısmet olursa Sadri Alışık filmine hazırlanıyoruz. Çolpan'ın Sadri'sinin nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağız" demişti. Filmde senaryo sürecine geçildi, Kerem Alışık ve torun Sadri Alışık'ın filmde yer alacağı kesin, diğer oyuncular ise bilinmiyor. 'Turist Ömer', 'Ofsayt Osman', 'Ali Baba' ve daha nicesi ile yüzümüzü güldüren Sadri Alışık, filmde en büyük aşkı Çolpan İlhan ile yakında beyazperdede olacak.



AYSEL GÜREL

Söz yazarı Aysel Gürel'in doğumunun 91'inci yılında ailesi ve sevenlerinin katılımı ile yapılan anmada kızı Mehtap Ar annesinin hayatının film olacağı müjdesini verdi. Müjde Ar'ın film üzerine çalıştığını söyleyen Mehtap Ar, "Filmde ablam da, ben de oynuyoruz. Ablam iki rolde olacak. Birinci rolde Aysel Gürel'i, diğer rolde kendisini oynayacak. Ben de kendimi oynayacağım" dedi.



BERGEN

Evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve zorlu mücadelesihi müziğine de yansıtan Bergen'in öyküsünü anlatacak filmin vizyon tarihi netleşti. Arabesk müzikte bir döneme damgasını vuran Bergen'in hayatının filme uyarlanması için ön çalışma yapılıyordu. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı filmin 27 Kasım 2020'de gösterime girmesi bekleniyor.



Sinemada yeni anlatım biçimleri aranıyor

Dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Berlinale, bu yıl da birçok önemli filmi izleyici karşısına çıkarıyor. Altın Ayı için 18 filmin yarışacağı festivalde, bu yıl Türk filmi yer almıyor. Festivalin bu yılki gündemi, İngiliz aktör Jeremy Irons'ın açıklamaları ve sinemada yeni anlatım biçimlerinin desteklenmesi oldu. Berlinale'de bu yıl 'Encounters' adı altında bir yarışma bölümü açıldı. 15 filmin gösterileceği bu bölüm, sinemada yeni anlatım biçimlerini desteklemeyi hedefliyor. "Sinema değişiyor, üretim süreci ve izleme şekli değişiyor" diyen Berlinale Direktörü Chatrian, geleneksel üretim sürecinin dışında şekillenen, nitelik ve biçim açısından güçlü olmalarına rağmen ana yarışmaya katılmak için gereken bazı özelliklere sahip olmayan filmleri 'Encounters'a davet ettiklerini belirtti.



'Bağlılık Aslı', 'Bağlılık Fikret' ile devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl destelenecek ilk filmlerin belirlendiği 2020-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı'nı açıkladı. Bu karar doğrultusunda toplam 116 projeye 3 bin 384 lira destek verilecek. Destek verileceği açıklanan bu projeler arasında Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık' serisinin son filmi 'Bağlılık Fikret' ile ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in yeni filmi 'Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi' de proje geliştirme projesi kapsamında desteklenen filmler arasında yer alıyor. Kaplanoğlu'nun filmine 80 bin lira, Karaçelik'in filmine de 60 bin lira destek verildi. Ayrıca yazar Tarık Tufan'ın 'Şanzelize Düğün Salonu' kitabından uyarlanacak film için 12 bin destek sağlandı. Bakanlığın sinema salonlarına verdiği destek de takdire şayan. Wauld34 Yeşilçam Sineması'nın 60 bin, Beyoğlu Sineması'nın 90 bin, Pera Sineması'nın 80 bin lira alması mutluluk verici.