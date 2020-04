Bu Ramazan, geçtiğimiz yıllardan çok farklı... Koronavirüs önlemlerinin gölgesinde kalabalık sofraların bereketini online buluşmalarda arıyoruz, yalnız da olsak birlik ve beraberlik ruhundan vazgeçmiyoruz. İlk gün en yakın arkadaşlarımla saat 04.00 sularında Facetime grup konuşmasında online bir sahur programında bir araya geliyoruz... Tabağını hazırlayan ekranın karşısına geçiyor, evet uzağız ama ileride mutlulukla anacağımız güzel hatıralar bunlar... Bir daha şu durumu nerede ne zaman yaşayacağız ki...



O yüzden bu durumun keyfini her sahur ve iftar online olarak çıkarma kararı alıyoruz. 2020 Ramazan online sahur programında konumuz; iftar oluyor. Ne çorbası yapılacak, ana yemek ne olacak, tatlı yapılsın mı yapılmasın mı derken ezan okunuyor. Oruca alışmak ilk günlerde karantinadan dolayı bir parça stres yaratabiliyor ama bunun huzuru her şeye değiyor. Online iftar için de houseparty'de buluşuyoruz, önce karşılıklı çorbalar içiliyor. Bereketli Ramazan sofralarının olmazsa olmaz sohbeti, çorba sonrası kesilir ya; durum onlineda da aynı. Hatta normalde sofraya mutlaka topun patlamasından 15 dakika önce oturulup havadan sudan konuşulur ya, online'da da 15 dakika öncesinden ekran karşısına geçip 'Ee gün nasıl geçti?' sohbetleri yapılacak gibi görünüyor. Ramazan'ın ilk günleri, yemek konusu mutlaka abartılır ya, online'da da öyle, herkes yemek ayarını kaçırmış durumda. Bitmeyen yemekler için mutlaka "Dolaba koy da iftarda, sahurda yeriz" uyarıları yapılıyor.



PİDEYİ EVDE YAPALIM

Koronavirüs sebebiyle her şeyi evde yapalım düşüncesi de var tabii. Büyük cesaretle Ramazan pidesi denemeye teşebbüs fikirleri havada uçuşuyor. Deneyenleri ilerleyen günlerde paylaşırım. Ramazan inşallah sonunda tüm dünyaya şifa verir, bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımız sağlıklı bir ay olur. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.



Siz de bir kişinin faturasına destek olun

Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirve yaptığı bir aydır. Bu ay isterseniz siz de bir kişinin faturasına destek olabilirsiniz. Bunun için Bi'Komşu platformuna girmeniz yeterli. Platform; aylık sabit giderlerinin faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen yardımseverleri bir araya getiriyor. Bir grup girişimcinin, ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek adına başlattığı gönüllü hareketle, bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin 392.851.02 TL. tutarında faturası ödenmiş. 22 bin 893 fatura ödenmeyi bekliyor. Destek isteyen kişileri iki şekilde listeleyebilirsiniz:

a) Akıllı Filtreler: Sistemde var olan otomatik filtreler sayesinde 'Yakınımdaki Faturalar' özelliği ile size en yakın ihtiyaç sahiplerini görüntüleyebilirsiniz. 'Acil Faturalar' filtresi ile acil ihtiyaç sahibi olan kişileri listeleyebilirsiniz.

b) Manuel Filtre: Kendiniz herhangi bir adres taraması yaparak ihtiyaç sahiplerini listeleyebilirsiniz. Fatura ödemelerini nasıl gerçekleştireceğiz? Faturayı, kendi ödeme yönteminizi belirleyerek ödeyebiliyorsunuz. Bi'Komşu sisteminde, yapılan yardımların doğru yere ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili herhangi bir soru işaretine yer vermemek için herhangi bir ödeme altyapısı kurulmamış. Destek talep edenle, destek olmak isteyen kişi doğrudan eşleştirilmektedir.



Dijital ralli şampiyonası nasıl olacak?

Otomobil sporları tutkunları bu hafta dijital bir ralli şampiyonasının hazırlığı için gün saymaya başladı. Heyecan büyük çünkü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 7'den 77'ye herkese açık olan TOSFED Dijital Şampiyonası sayesinde motor sporları severler yarışlara evlerinden katılabilecek. Ralli, Red Bull'un ana sponsorluğunda iki ayrı şampiyona olarak gerçekleştirilecek. İlk etapta PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport kullanılacak. TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak projenin ikinci etabı ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch. tv kanalından da yayınlanacak yarışlar, Mayıs'ta başlayacak. Pist branşının şampiyonu, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan FIA Motorsport Games organizasyonunun dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Ralli branşında şampiyon olacak pilota da para ödülü verilecek.