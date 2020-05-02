Bir zamanlar Anadolu'nun dört bir yanından sesine güvenen herkes kalkıp Unkapanı'na gelirdi. O günlerde yapım şirketlerinin önünde oluşan uzun kuyruklarda şarkısını yapımcıya dinletmek için saatlerce bekleyenlerin çoğu hala bugünün en büyük yıldızları. Ne mutlu ki yeni seslerin keşfedilmesini destekleyen Vodafone, o günleri aratmayacak yeni bir platformu hayata geçirdi: Ünkapanı. Burada ne sıra beklemek var, ne de sesini yapımcıya beğendirmeye çalışmak. Üstelik Van'da yaşayanın da, Çorum'da yaşayanın da İstanbul'a kalkıp gelmesine gerek yok çünkü her şey bir tıkla mümkün. Aslında Vodafone Freezone Online Müzik Yarışması, üç yıldır online platformda düzenleniyor. Peki bu yıl yarışmada ne gibi yenilikler olacak dersiniz? Tüm merak edilenleri Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'a SABAH gazetesinin Instagram hesabından yaptığım canlı yayında sordum...

11 BİN KİŞİ BAŞVURDU





Aksoy'dan öncelikle her yıl başvuruların daha da katlandığını, bu yıl ise rekor bir katılımcı olduğunu öğrendim. Aksoy, toplam 11 bini aşkın kişinin başvurduğu yarışmanın yarı final aşamasının ise bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda yapılacağını söyledi. Öte yandan bu yıl ilk kez yarı final sürecinin de online ortamda yürütüleceği yarışmada, Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların ev performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Vodafone FreeZone, yarışmacılara evde rahat çekim yapabilmeleri için yaka mikrofonu, tripod, mini Bluetooth hoparlör, telefon lensi gibi gerekli ekipmanları içeren bir kit de gönderecek. 18 Haziran'da ise büyük final var. Bakalım Ünkapanı'nın yıldızı hangi şehirden çıkacak?





Karantinada merdiven altı kurslara dikkat



Koronavirüs salgını sebebiyle tüm eğitimlerin sanal ortama taşınması, karantina sürecinde herkes için faydalı oldu ancak merdiven altı kurslara dikkat etmek gerekiyor. 'O da ne demek?' dediğinizi duyar gibiyim. Online merdiven altı kurslar, işin uzmanı tarafından değil de fırsatçıların hayata geçirdiği bir sistem. Örneğin 'Talep var, yaratıcı yazarlık kursu açayım' diyerek yola çıkanlar var. Salgından önce yaratıcı yazarlık eğitimi veren 6-7 atölye varken, şu anda bu sayı 70'in üzerine çıktı. Peki sadece yazmak bu eğitimi vermek için yeterli mi? Hayır değil, eğer sanal ortamdan bir kursa kayıt olacaksanız öncelikle eğitmenini iyi araştırın. Daha önce eğitim alan kişilere sorun. Yoksa birçoğu para ve zaman kaybı.





Korona kahramanlarına vefa fonu



Türk Eğitim Vakfı, bizlerin sağlığı için kendi hayatlarını feda eden sağlık çalışanlarımızın çabalarının bir karşılığı olmasa da yanlarında olduğumuzu hissettirecek bir proje hayata geçirdi. Vakıf, Korona Kahramanlarına Vefa Fonu ile koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında görev alan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için adım attı. Amaçları sadece bununla da sınırlı değil. En büyük hedefleri, TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'nu salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmek. Bu fonda payınızın olmasını istiyorsanız, Türk Eğitim Vakfı'nın web sayfasından online bağışta bulunabilirsiniz.