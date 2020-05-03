Koronavirüs yüzünden setler durdu, filmlerin vizyon tarihleri ertelendi, sinema salonları kapandı. Bu süreçte herkes ne olacağıyla ilgili bir belirsizlik içindeyken, sektör adına optimist bir bakış açısına ihtiyaç var. NuLook Yönetim Kurulu Başkanı, Mars sinema grubunun kurucusu, yatırımcı ve girişimci Muzaffer Yıldırım SABAH Instagram üzerinden yaptığımız canlı yayında, sektör adına duymaya ihtiyacımız olan şeyleri arka arkaya söyledi. İşte Yıldırım'ın anlattıkları:



YENİ FİLM ÇEKİLEMİYOR

■ Öyle bir kriz var ki daha kimse birçok şeyin farkında değil. 'Pandemi bitti, haydi sinemaları açalım, herkes sinemalara gitsin' diye bir durum yok. Niye gitsin, içerik yok ki, hangi filme gitsin? Geçen seneden 10-15 tane film var bekleyen... 'Fast and Furious'u 2021 Mayıs'a, 'James Bond'u Aralık'a aldılar.

■ Yeni film çekilmiyor pandemiden dolayı. Hollywood tarafından çok umutlu değilim. Hollywood bir filmi bir-iki senede yapıyor. Şimdiki zaman, yapımcıların sinemanın yanında olma zamanı. Sinema sahipleri Türkiye'de zor durumda. Sinema endüstrisini ayağa kaldırmak için bir projemiz var, en azından bir planımız var. Tabii benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu.



ENDÜSTRİ ZORDA

■ Mars'ın 120 lokasyonu, 2 bin personeli var. Endüstri şu anda bitmiş durumda. Eğer film yapılmazsa ancak 2021'in Kasım ayında geri gelir endüstri, o da bir sürü alışkanlıkları etkiler.



'30-35 milyon bilet yakalarsak sektörü ayakta tutarız'

■ Kültür ve Turizm Bakanı'yla önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak ve tüm yapımcılar bu toplantıya katılacak. Türkiye'de box office'i olan yedi sekiz tane filmi sete çıkarmalıyız. Benim iki filmim hazır; Gupse Özay ve Çağan Irmak ile hemen sete çıkabilirim. Temmuz'da birinin, Eylül'de diğerinin setine girmek istiyorum. 1 Ocak'ta da Gupse Özay'ın filmini vizyona sokmak istiyoruz. 6-7 tane başka yapımcı arkadaşımız da sete girerse sektörü yukarı çıkartırız, salonlar ayakta kalır, yapımcı da mutlu olur.

■ 30-35 milyon bilet yakalarsak sinema endüstrisini ayakta tutarız. Yoksa sinema salonlarının yarısı kapanır. Sektör aşağıya bir gömülürse yukarı çıkması çok zor.

■ Sağlık Bakanlığı bu süreçte gerekeni yaptı, şahane iş çıkardılar ortaya. Ben ümitliyim, grafik aşağı doğru iniyor, geliyor hayat.



'Universal'in geri adım atacağına inanıyorum'

■ Universal, sinema salonları kapanınca, 'Trolls World Tour'u karantinada evinde oturan insanlarla buluşturdu. Sinema salonları da tepki gösterdi, 'Universal filmlerini yayınlamıyoruz artık' dedi. Disney de bunu üç sene önce denemişti, sonra stüdyolar 'Bundan sonra senin filmlerine salonlarımızda yer vermeyeceğiz' deyince çark etti ve filmini dijital platforma vermedi. Universal'in de geri adım atacağına inanıyorum.