Hayatın her alanında olduğu gibi sinema sektöründe de yeni normale dair adımlar bu ay itibariyle atılmaya başladı. Merakla beklediğimiz yeni filmlerin gösterime girdiği zamanlara tam olarak dönmüş sayılmayız çünkü hâlâ tüm salonlar açılmamış, yeni filmler sete çıkmamış durumda. Herkesin merakla beklediği 'Tenet'in vizyon tarihinin bir kez daha ertelenmesinin ardından, 24 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen 'Mulan'ın tarihi de ertelendi. Bu gelişmelerden dolayı sektörde bir umutsuzluk hakim. 'Tenet'in, bir değişiklik olmadığı takdirde 12 Ağustos'ta gösterime girmesi planlanıyor ancak bu da kesin değil.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gişe hasılatları pek iç açıcı değil. Örneğin Japonya'da gösterime giren 'Dolittle', 1.38 milyon dolarla gişeye birinci sıradan giriş yaptı ancak normal şartlarda 100 milyon dolarla giriş yapması beklenir. İspanya'da geçtiğimiz hafta sonu 10 filmden 104 bin dolar hasılat olurken, İtalya'da 66 bin dolarda kaldı. Bu rakamlar ne salonları, ne de yapımcıları mutlu eder. Fransa'da durum biraz farklı... Sinemaseverlerin filmlere beklentinin ötesinde ilgi gösterdiği söyleniyor. Hatta 600 sinemada 20 binin üzerinde bilet satan 'La Bonne Epouse' en çok izlenen film olmuş.

'Madem filmlere bu denli ilgi var, neden vizyon tarihleri erteleniyor?' derseniz... Salonların birçoğu açılmazsa ertelemeler devam eder, filmler de vizyona girmez. Özetle pandemi uzadıkça, yapımcının kar-zarar hesabı sonucu erteleme gündeme gelmeye devam eder. Çekimler sekteye uğradığından sinema salonları açılsa bile, gösterime giren yeni filmlerin sayısında da ciddi oranda azalma olacaktır.

***

STUDİO GHİBLİ MÜZESİ'NDE SANAL TURA ÇIKIN

Haftanın en güzel haberi; Hayao Miyazaki filmleri başta olmak üzere birçok unutulmaz animeyi sinema dünyasına kazandıran Studio Ghibli'nin, eserlerinden izler taşıyan müzesinin YouTube'da sanal tura açılması oldu.

'My Neighbor Totoro', 'Spirited Away', 'Howl's Moving Castle' gibi birçok önemli filme imza atan efsanevi animasyon şirketi Studio Ghibli'nin sanal turunda, müzenin daimi sergilerinden 'Where a Film is Born' (Bir Filmin Doğduğu Yer), 'Castle in the Sky' ve 'The Wind Rises' gibi filmlerin aksesuvar, kitap, çizim gibi birçok önemli parçasına yer veriliyor. Tokyo'da yer alan müze içerisinde normal zamanda fotoğraf ve görüntü kaydı almak yasak. Hatta müzenin internet sitesinde de sergiye ait görüntülere yer verilmiyor. Bu yüzden müzenin YouTube kanalında yer alan 12 video ile sanal turu ziyaret etmelisiniz zira bu fırsat başka zaman yok.

***

OSCAR'DAKİ GURURUMUZ: ZEYNEP ATAKAN

Nuri Bilge Ceylan ile birlikte harika film projelerine imza atan Zeynep Atakan, 819 yeni Akademi üyesinden biri oldu. Atakan, artık dünyanın en prestijli ödül töreni olan ve ödül sezonuna her yıl nokta koyan Oscar Ödülleri'ni takdim eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile birlikte yarışma filmlerini oylama hakkına sahip.

Daha önce, Zeynep Atakan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Üç Maymun', 'Kış Uykusu', 'Ahlat Ağacı' ve 'Burası Cennet Olmalı' filmleri de Oscar'a aday adayı olmuştu. Ülkemize ve sektöre bu gururu yaşattığı için Zeynep Atakan'a ne kadar teşekkür edilse az. Bunun üzerine adını nice başarılı işlerde duymaya devam edeceğimize kesin gözüyle bakalım.