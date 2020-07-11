Bilim insanlarının 'Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 2 metre sosyal mesafenin kapalı ortamlarda işe yaramadığına dair kanıtlar var' makalesini okudum, tam da yeni normalde sosyalleşmeye çalışırken, mesafe meselesini kafaya takmışken... İddiayı ortaya atan Tayvan Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesi'nden Chia Wng ve California Üniversitesi'nden Kimberly Prather ve Dr. Robert Schooley. Bu bilim insanları Bodrum Gümüşlük'e gelsin incelesin bakalım, 2 metre değil, 50 santim mesafe var mı insanların arasında? Gün batımı izlenecek en iyi mekanlardan biri olan Limon, ay sonuna kadar rezervasyon almıyor. Mimoza, dip dibe masalarıyla her gün tıklım tıklım. Takıcılar, köy kahvesi, manav, market hepsi yeni normalin hakkını veriyor. 'Bu nasıl olabiliyor?' derken Gümüşlük'te yaşayan bir arkadaşımın telefonuna komşusundan; 'Sevgili komşular, meydandaki köy kahvesinin sahibi ve tüm ailesi Covid pozitif çıkmış' mesajı geliyor. Yeni normalde her şey kontrollü derken, endişelenmemiz gereken şeyler de böyle karşımıza çıkabiliyor elbette. Çare Şampanya Koyu. Tam izolasyon arayanlar için tek yer Gümüşlük sahiline kıvrılan tepelerin arkasına gizlenmiş bu cennet koy. Bodrum'da beach'e gitmeden öyle güvenli yerler var ki... Şampanya da onlardan biriymiş meğer, gideceğiniz vakit piknik sepetinizi de keyfinize göre hazırlayın. Sonuç olarak; hayat çok kısa, sosyal mesafeyi önemsemeyi bırakmayalım, o yüzden pikniklere devam.





Suzan Kardeş'e karantina yaramış



Bodrum Mimoza'da, karantina sürecini Gümüşlük'te geçiren Suzan Kardeş ile karşılaşıyorum... Işıl ışıl parlıyor, tüm neşesiyle masayı kırıp geçiriyor. "Nasıl bir karantina bu, sana çok yaramış" diyorum, "Evet çok eğlendik, hiç çıkmadık köyden, çok güzel işler yaptık" diyor. Suzan Kardeş, UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası'na giren Hıdırellez Bayramı'nın farkındalığı adına geçmişten bugüne büyük çaba gösterdi. "Peki geçtiğimiz bayram biraz farklıydı, ne yaptın?" diyorum karantina hıdrellezi için. Birleşmiş Milletler'den övgü dolu teşekkür mesajı aldığından bahsediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin kişi ile birlikte kutladığı Hıdırellez Bayramı'nı, bu sene Covid-19 salgını sebebiyle online gerçekleştirmiş ama köyde küçük bir kutlama da yapmışlar.

'STAND UP YAP'



Konserlere önümüzdeki günlerde başlayacakmış, bir de şahane bir film teklifi almış. Bunun üzerine ben de "Stant up da yapmalısın" diyorum, "Ee yaptım komedi festivalinde, izlemedin mi sen?" diye kızıyor tatlı tatlı. "Bir daha yapmalısın" diyorum çünkü seyirci bu enerjiden mahrum kalmamalı.



Türkiye'nin yeni sesi seçildi





Saat 16.00'da online basın jürisi toplantısı için hazırım. İçimden bir ses bu yıl yarışmayı bir kadının kazanacağını söylüyor ve gerçekten de öyle oluyor. Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın birincisi Antalya'dan Gülşah Kömür. Single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansını yakaladı Kömür. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "İster üretsin, ister dinlesin, tüm gençlerin hayatında müzik bir şekilde var ve olmaya da devam edecek. Bu yarışma ile gençlere bir kez daha 'Türkiye'nin yeni genç sesi' olma konusunda fırsat eşitliği sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmamıza bu yıl hedeflediğimizin de üzerine çıkarak 11 bini aşkın başvuru aldık. Müzik alanında genç yetenekleri desteklemek denince akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz."



Online pandemi yemeği



Bu karantina evde yemek pişirmek istemeyenlerin en büyük kurtarıcısı online yemek sipariş etmek oldu. Smart Food, yemeklerde kullanılan malzemeleri taze olarak tedarik edip uzman şeflerin ellerinden hijyenik koşullarda pişirerek soğutmaya başladı. Menüler, smartfood.com. tr'den vereceğiniz siparişlerde soğuk zincir kırılmadan adrese teslim ediliyor. Size, siparişinizi 180 derecelik fırında 15 dakika ısıtarak servis etmek kalıyor.