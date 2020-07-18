Bu yazın Bodrum gözlemlerimde; metalar üzerinden mutluluklarına gösterişle devam edenler de var, deneyime para harcayanlar da. Son model arabalar, tekneler, 'Ben de buradayım'ı göstermek için gidilen mekanlarla mutluluk ödevleri tamamlanıyor sanki... Halbuki yıllardır para ve mutluluk ilişkisini araştıran psikoloji profesörü Dr. Thomas Gilovich, "Uzun vadede daha mutlu olmak istiyorsanız, tercihleriniz deneyimlerden yana olsun" diyor.

Koronavirüs günlerinde bu meselenin gerçekliğiyle daha da yüzleşiyoruz. İnsanoğlunun en büyük açmazı; mutlu eden şeyleri satın alıp kısa bir süre sonra onun varlığına alışıp ya daha iyisini istemek ya da mutsuz olmak. Sizde de metanın verdiği his zamanla yok olup deneyimler hiç unutulmuyor mu? Evet ise cevabınız o halde hayatımızı muhteşem deneyimlerle doldurmak için yaşayalım. Bu yaz bunu en iyi yapanlardan ilham alalım. Örneğin; iş dünyasının en önemli isimlerinden Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko, karavanlarını deniz kenarına çekmişler, öyle muhteşem bir deneyimi paylaşıyorlar ki... Biri sörf yapıyor, diğeri bilgisayarını açıp çalışıyor. Ruhları özgür, karavanlarını diledikleri yere çekip mangallarını yapıyorlar. İşte salt mutluluk böyle yaşanır. Üstelik korona günlerinde son derece güvenli bir tercih.





'En güzel şey yağmur yağarken çadırda uyumak'



En güzel gezen ikili... Ruhu seyyah iki dost Güven Kıraç ve Erkan Can'dan bahsediyorum... Herkesin 'O karavanda ben de olsaydım' diyeceği türden bir deneyim... İkili, karavan seyahatlerine çıkmadan önce maskelerini takıp alışverişe çıktı. Çanakkale'den başlayıp Antalya'da tamamlayacakları karavan seyahatleri için kamp malzemeleri aldılar. Dünyanın en güzel şeyinin yağmur yağarken çadırda uyumak olduğunu söylüyor Can. Şu günlerde karavanlarında bir gün o sahilde, diğer gün öteki sahildeler.





İşsiz kalan DJ'lere destek platformu



Covid-19 krizi sebebiyle işsiz kalan DJ'ler için 30 yıldır DJ'lik yapan Mehmet Koryürek, nam-ı diğer Aksak, Life from İstanbul adlı bir Youtube kanalı kurmuş. Aksak, amacının evden de olsa müzikseverlerle buluşmak, 'eski normali' simüle etmek ve sonrasında sponsorluk, reklam satış, özel projeler, iş birlikleri ve tabii markalı ürün satışı ile gelir modeli oluşturarak DJ'lerin birtakım ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söylüyor.





'Bende şezlong değil hamak var'



Şarkıcı Simge Sağın da bu yaz karavan tatilini tercih edenlerden. Sahibi olduğu karavanı, İzmir-Gümüldür'deki Hipocamp'e park ederek ailesiyle unutulmaz bir deneyime giriş yapmış. Fotoğrafları öyle ilham verici ki... Her sabah sporunu yapıyor, hamağında sallanıyor. "İstediğimiz an rotayı değiştiriyoruz. Bende şezlong yerine harika bir hamak var" diyor. Peki ya siz bu üç karavandan (Güven Kıraç, Cem Hakko ve Simge) hangisinde olmak isterdiniz? Cevaplarınızı nedenleriyle beraber funda. karayel@sabah.com.tr adresine yollamanızı bekliyorum.