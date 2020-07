Sinema dünyası bu hafta süresiz ertelemelerle gündemde. Büyük yapım şirketleri birbiri ardına filmlerini ertelediğini ya da projelerini askıya aldığını duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle çekilmesi planlanan birçok filmin ise sete ne zaman çıkacağı hâlâ merak konusu. Son olarak tüm dünya sinemaları için büyük umut olan dev yapım 'Tenet' takvimden çıkarıldı. Walt Disney'in erteleme kararları da zor günler geçiren sinema işletmecilerine yeni bir darbe vurdu. 'Tenet' başlangıçta vizyon tarihini 17 Temmuz olarak belirledi. Daha sonra iki kez daha ertelendi. Son olarak 12 Ağustos tarihinde karar kılınmıştı ancak yine olmadı. Warner Bros'un diğer filmlerinin tarihleri şimdilik 2020 takviminde duruyor ancak erteleme olabileceği de gündemde. Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı 'Spider- Man 3' filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. İşte beyazperdenin dev yapımlarının erteleme listesi ve yeni vizyon tarihleri...

AVATAR 2, STAR WARS



Pandemi nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmlerden 'Avatar 2' ve Star Wars'ın gösterimleri de ertelendi. Walt Disney'den yapılan açıklamada, 'Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, 'Star Wars'un ise 2023'te izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan 'Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi. 'Spider-Man 3', gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen film, koronavirüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde gösterime girme kararı aldı.

THE MATRIX 4 2022'DE



Merakla beklenen 'Matrix 4' de vizyon tarihini erteleyen filmlerden. Filmin ilk vizyon tarihi 1 Mayıs 2021'di. Yeni vizyon tarihi ise 1 Nisan 2022. 'Mission: Impossible 7'nin yeni vizyon tarihi 19 Kasım 2021 olurken, 'The Batman' de 1 Ekim 2021'e ertelendi. 'Venom'un devam filmi 'Venom: Let There Be Carnage'in gösterim tarihi bir yıl ileri atıldı. 'Indiana Jones 5'in yeni ertelemeyle 29 Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor. Vizyon tarihi 'Tenet' gibi belirsizlik içinde olan filmlerden 'Wicked'in de vizyon tarihi süresiz erteleniyor. Sinema dünyası vizyon tarihlerinde revizelere devam ederken ülke sinemamızda umut dolu haberler geliyor. Sinemalarımız haftaya açılırken yeni filmler de sete çıkmaya başladı.



AVM'lerde beyazperde 7 Ağustos'ta açılıyor



Türkiye'de Mart ayından beri salgın sebebiyle kapalı olan sinemaların 1 Temmuz'da açılması beklenirken birçoğu açmama kararı aldı. Ülkemizde en çok sinema salonuna sahip Cinemaximum, 7 Ağustos'ta salonlarını açacağını duyurdu. Yani AVM'lerde beyazperde, önümüzdeki günlerde açılıyor. Salonlarını Eylül'den önce açmamayı düşünen sinema zincirleri ve bağımsız sinema işletmeleri de bulunuyor. Mevcut koşulların sürmesi halinde sinemaların 15 Ağustos'tan itibaren ivme kazanması bekleniyor.





'Aykut Enişte' ile set korkusu kırılır



Sinema sektörü sete ilk kimin çıkacağını merakla beklerken, en güldüğüm filmlerden 'Aykut Enişte' startı bu hafta verdi. Cem Gelinoğlu'nun Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte kaleme aldığı hikayenin ilk okuma provası, kahkahalar eşliğinde gerçekleşti diye duyduğumdan beri acaba 'Aykut Enişte' bu sefer nasıl ortalığı karıştıracak, sette ne gibi kurallar uygulanacak diye heyecan içindeyim. Filmin çekimleri İstanbul'da başlayacak. BKM yapımı filmin yönetmeni, ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay. Kadroya Hakan Yılmaz da katılmış, daha olsun. Geriye vizyon için gün saymak kalıyor.