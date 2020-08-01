Öyle yoğun seyahatlerin, sıcak bayramlaşmaların, uzun masaların olmadığı, salgınla beraber geçirdiğimiz ikinci bayramımız... Bu işin kötü tarafı kalabalıklara karışmaya devam edersek belki de gelecek bayramlarımızı elimizden alan bayram olarak tarihe geçecek. Peki Bodrum'da bayram nasıl geçiyor? Sağlığımız ve güvenliğimiz için yeni normal kurallarına ne kadar uyuyoruz? Yurt içi otellerin bir bölümü tüm Covid-19 önlemlerini alarak sezona başladı. Tatilcilerin kaygısız bir tatil geçirmeleri için her şeyi fazlasıyla düşünen yerler var. Susona Bodrum bunlardan biri. Hilton'un lüks koleksiyon markası LXR Hotels & Resorts'un; Anguilla, Dubai ve Londra'dan sonra dünyada dördüncü, Türkiye'de ise ilk oteli. Geniş sosyal mesafe alanları, kendine özel havuzlu villaları, iskelelerinde sosyal mesafe rekoru bile kırılabilir, o derece bir izolasyondan bahsediyorum. Bunun yanında SPA ritüelleri arasında toksin atıcı etkisi olan demlenmiş bitki tohumlarının kullanıldığı stres azaltma tedavisi ve Türk felsefesinden uyarlanan rahatlama tekniklerini içeren bir başka terapisi var. Bunlar bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için tam da bugünlere göre...





EN İYİ GÜN BATIMI MANZARASI



Susona Bodrum'da gastronomi ve eğlence severleri bir araya getiren Power Lunch konsepti ile öne çıkan Frankie Beach Club ve lokal ürün kullanımı ile dikkatimi çeken Malva Restaurant'da tam da bayramlık lezzetler var. Bu iki mekanın başarısında yeme-içme ve eğlence hayatına yenilikler getirmeyi felsefe edinen Kaya Demirer'in etkisi büyük. 2012'den beri 'İyi yemek ve iyi müzik' mottosu ile yoluna devam eden Frankie İstanbul'u iyi ki Bodrum'a taşımış. İki mekanın menüsünde de, yerel ürünler kullanılarak lokal tariflere yer verilmiş, bu da mekanı değerli yapan en has özelliklerinden. Malva, adını Bodrum'un yerel otu 'ebegümeci'nden alıyor, inanılmaz güzellikte de bir gün batımı manzarasına sahip.





Bodrum'da kültür sanat buluşması



Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Contemporary Istanbul'un Susona Bodrum'da gerçekleşen davetinden aklımda kalanlar...

Aralık ayına ertelenen 15'inci edisyonunun hazırlıkları büyük bir titizlikle sürüyor.

Davetin ev sahibi Ali- Rabia Güreli çifti sanatın geleceğine dair, alternatif iletişim kanalları üzerinden tartışarak geçirilen ayların ardından, kültür ve sanat dünyası için çok önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Sohbetler bu sene ilk kez dijital versiyonu sayesinde çok daha geniş kitlelere hitap edecek olan markanın yeni konumu ve iletişim stratejisi üzerine fikir alışverişleriyle geçti.

Contemporary Istanbul, 16-20 Aralık tarihleri arasında hem fiziksel, hem de milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapacağı dijital fuar alanında dünyanın her köşesindeki sanatseveri bir araya getirecek. Nasıl olacak bekleyip göreceğiz.

Hayalet mutfak artık Türkiye'de

Salgın döneminde ortaya çıkan alışkanlıklar başarıları da beraberinde getiriyor. Örneğin Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl, yeni yatırımları olan Xkitchen.co ile hayalet mutfağı Türkiye'ye getiriyor. Peki hayalet mutfak nasıl oluyor? Restoran zincirleri veya işletmeler tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bu mutfaklar sayesinde bir çatıyı paylaşıyor. Özellikle markasını geliştirmek isteyen zincirler ve deneysel hizmet veren butik lezzet noktaları, büyük masraflar yapmadan ve büyük paralar dökmeden bu noktalarda faaliyetlerine başlayabiliyorlar. Yoğun şekilde salon servisi veren restoranlar ise paket servis hizmetini Xkitchen noktalarına taşıyarak daha hızlı, daha kaliteli servis sunarak restoranlarının bilinirliliğini artırmayı planlıyorlar. Atilla Bingöl, yeni yatırımları Xkitchen'i şöyle anlatıyor: "Türkiye'de var olan bir marka, isterse Miami, Dubai, Paris gibi tüm dünya noktalarında yer alabilecek. Miami'de yer alan bir marka ise yine markalarını Türkiye ile tanıştırabilecek."