Beyaz perdede sosyal mesafeli yeni dönem nihayet başladı. Artık sinemada oturduğumuz koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak, teması en aza indirmek adına temassız ödeme ve temassız bilet kontrolü yapılacak.

Sinemaların açılmasıyla ilgili CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, zoom üzerinden salonlarda nasıl önlemler aldıklarını anlattı. Her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını sosyal mesafe kurallarına göre şekillendiren Cinemaximum, bilet kontrolünü ise temassız şekilde gerçekleştiriyor, gişe ve büfelerde temassız ödeme ile sinemaseverler arasında temas en aza indiriliyor. Tüm salonlar ve fuaye alanları nano gümüş teknolojisi ve onaylı dezenfektanlar ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca misafirlerin ve çalışanların sıkça temas ettiği gişe ve büfe deskleri, fuaye alanlarındaki merdiven korkulukları, salon kapıları, kiosk ekranları gibi alanlar da sık sık dezenfekte ediliyor. Bununla birlikte sinema salonlarında bulunan tüm klimalar ek bir yatırımla yüzde 100 dışarıdan temiz hava sirkülasyonu sağlayacak uygun hale getirildi. Ayrıca, doğal havalandırmanın mümkün olduğu alanlarda da sık sık havalandırma yapılacak. Gişe ve büfelerde teması en aza indirmek ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uymak adına ortak kullanım alanlarına görsel ve stickerlar eklendi.

VİZYONDA NE VAR?



Cinemaximum'da açılışın ilk haftasında 'Bayi Toplantısı', 'Nuh Tepesi', 'Gece Nöbeti', 'Araf 4: Meryem', 'Şeytanın El Kitabı' 7 Ağustos'ta Bloodshot IMAX ve 4DX salonlarında vizyona girdi. Screen X salonlarda ise 'Train to Busan' sinemaseverleler ile buluştu. 14 Ağustos'ta IMAX'te Christopher Nolan'nın 'Inseption'ı ve 26 Ağustos'ta da merakla beklenen 'Tenet' IMAX ve 4DX salonlarda yerini alacak.



2021 vizyonuna hazırlanan yapımlar





Ülke sinemamızda önümüzdeki dönemlerde karşılaşacağımız projeler şekillenmeye başladı. Herkesin 'Sinemalar açıldı ama gösterilecek film yok' dediği günlerde aslında vizyon için gün sayan o kadar çok film var ki... Örneğin 'Aykut Enişte' ve 'Mücadele Çıkmazı'nın çekimlerine tüm hızıyla devam ediliyor. Medyapım'ın, Murat Şenöy yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı 'Benden Ne Olur' projesi, '4N1K', 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi', 'Rafadan Tayfa 3'ün set ve post prodüksiyon çalışmaları bugünlerde sürüyor. 'Hababam Sınıfı' serisinin yeni filmi hazır. Gupse Özay'ın Ocak 2021'de vizyona girmesi planlanan yeni projesinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Virüs sürecinden önce vizyon tarihi açıklanmış ve tamamlanmış, henüz takvimleri bilinmeyen yapımların ise akıbetinin ne olacağı merak konusu. Ezel Akay'ın '9 Kere Leyla'sı, Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü vs'si sinemaseverlerin en çok beklediği filmlerden. Televizyonda büyük bir kitleye hakim olan 'Çukur' dizisi Ay Yapım tarafından sinema filmine dönüşecek. Öte yandan 'Bilmemek' (Leyla Yılmaz), 'Ceviz Ağacı' (Faysal Soysal), 'Dijital Esaret' (Emre Kavuk), 'Mahalleden Arkadaşlar' (Selçuk Aydemir), 'Müstakbel Damat' (İlker Ayrık), 'Ömer ve Biz' (Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er), 'Seni Bulacam Oğlum' (Gökhan Yıkılkan), 'Tam Kafadan Karavana' (Oğuz Öztürk, Celal Öztürk), 'Topal Şükran'ın Maceraları' (Onur Ünlü) filmlerinin takvimdeki yerini ne zaman alacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.



Aamir Khan geliyor



Ünlü oyuncu Aamir Khan, başrolünde yer aldığı ve 1994 yapımı klasik film 'Forrest Gump'ın Hindistan uyarlaması olan yeni filminin salgın sebebiyle ara verilen çekimlerini Türkiye'de tamamlayacak. Forrest Gump uyarlaması 'Laal Singh Chaddha'nın ön hazırlık aşaması için bu ay içerisinde ülkemize gelecek olan Khan ve film ekibinin, Ekim ayından başlayarak 40 gün içerisinde çekimleri bitirmesi planlanıyor.