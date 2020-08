Kadınlar hayatın birçok alanında cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle bastırılıyor. Bunun en iyi örneği futbol. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın "Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa Amerika'yı, Norveç'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, Güney Kore'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı takip etsinler. Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler mesela" açıklaması üzerine açtım hepsine tek tek baktım. Sonuç gerçekten de başkanın dediği gibi. Kadın isterse evde, sahada istediği her yerde başarılı olabilecek güçte, yeter ki fırsat verilsin.

Sporla ilgili çeşitli kalıp yargılarımız var, bunları hızla kırmamız gerek. Ardından 'Sporun cinsiyeti olur mu, olmaz mı?'tartışmalarını bir kenara bırakıp kadın sporculara destek olmalıyız, tıpkı sporda cinsiyetçi yaklaşımlara bakış açılarını sorduğum başarılarıyla Türk sporuna ilham veren isimlerin yaptığı gibi. Biri, Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'in kalesini koruyor, diğeri şampiyonun yeni gözbebeği... Biri Fenerbahçe'nin orta sahasının genç yıldızı, diğeri Anadolu Efes'in yerli starı, bir diğeri de yerli ve milli raketimiz...İşte Türk sporuna değer katan isimlerden sporda kadınların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan örnek görüşler:



MERT GÜNOK

Futbolcu-Medipol Başakşehir



'BU KALIPLARI YIKMANIN ZAMANI GELDİ'





"Kadınlar basketbol oynuyor, voleybol oynuyor, tenis oynuyor, futbol neden oynamasınlar? Fizyolojik olarak hiçbir engel yok futbol oynamamaları için, konu daha çok kalıplar ve zihniyet. Artık bu kalıpları yıkmanın zamanı geldi. Kadınlar erkeklerin yapabildiği her sporu yapabilirler ve buna kendileri karar verirler."



OZAN TUFAN

Futbolcu- Fenerbahçe



'BİZİM GÖREVİMİZ KADINLARA SAYGI GÖSTERMEK'





"Yeni jenerasyon, 'erkek oyunu' gibi algılara çok kapalı. Bu oyunda önemli olan yetenek ve çok çalışmak, cinsiyet değil. Bütün dünyada yaygınlaşan kadın futbolunu tartışmak yerine, kadınlarımızı nasıl futbola daha çok dahil edip ön plana çıkartabiliriz bunu düşünmeliyiz. Kulübümüzün 2 yıldır destek verdiği HeForShe projesi, kadın-erkek eşitliğine dikkat çekiyor ve bu konuda pek çok adım atılıyor. Futbolda da bu durum geçerli. Hayallerinin peşinde koşan kız çocukları ve kadınlar için sadece futbolda değil, her konuda üzerimize düşen saygı göstermek ve başarabileceklerini görmektir."



SERTAÇ ŞANLI

Basketbolcu- Anadolu Efes



'KADIN VEYA ERKEK AYRIMI ARTIK BIRAKILMALI'



"Sporun insanlara kattığı takımdaşlık ruhu, yardımlaşma gibi değerler cinsiyet ayrımı yapmıyor. Aslında bunlar herkesi değiştirecek ve geliştirecek özellikler. Artık sporda, sanatta ve hayatın her alanında kişileri kadın veya erkek olarak ayırmayı bırakmalı ve birey olarak görmeye başlamalıyız."



ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY

Milli tenisçi



'BİR KADIN DÜNYANIN EN İYİ SPORCUSU OLABİLİR'





"Önyargılar yüzünden binlerce kız çocuğu spordan uzak büyüyor. İlk önce bundan kurtulmalı, kadın sporcuların başarılarını daha yüksek sesle dillendirmeliyiz. İnsanların hayattaki konumlarını cinsiyetleri değil, yaptıkları seçimler ve değer yargıları belirler. Kadın veya erkek olmanız, sizin ne kadar başarılı olacağınızı belirleyemez. Her alanda olduğu gibi sporda da bir kadın; dünyanın en iyisi, en çok kazanan sporcusu ve en tanınan insanı olabilir. Fırsat eşitliğinin yaratıldığı ortamda her kadın spor yapmaya layıktır ve her spor kadına yakışır."



HASAN ALİ KALDIRIM

Futbolcu-Medipol Başakşehir



'KIZ KARDEŞİM ALMANYA'DA FUTBOL OYNADI'





"Dünyada futbolun erkek oyunu olduğu algısı hızla değişiyorken, birçok kulübün kadın takımları mevcutken ve büyük bir futbol endüstrisi oluşurken, bazılarının kadınları dışlayan bir tavır içinde olması çok üzücü ve kabul edilemez. Benim kız kardeşim de Almanya'da yıllarca futbol oynadı. Futbol veya herhangi bir spor dalında kadın-erkek ayrımı diye bir şey olamaz.