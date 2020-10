‘İki Gözüm Ahmet’ hangi vicdanla vizyona girecek?

Sinemada ne zaman perde önemli kişilerin gerçek hayat hikayesiyle açılsa; tepkiler, itirazlar, davalar gündemden düşmüyor. Ahmet Kaya'nın yasal varislerinin izni alınmadan çekilen 'İki Gözüm Ahmet' filmi; Avrupa'da vizyona girmesinin ardından 27 Kasım'da ülkemizde vizyona giriyor. Peki bu filmi yapanlar hangi vicdanla filmi vizyona sokuyor? 'İhtiyati tedbir' kararının kalkması Kaya'nın hem ailesini, hem de sevenlerini büyük hayal kırıklığına uğrattı.



Filmin Ahmet Kaya'nın hayatını, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları ele alması, aile kişilik haklarına saldırı değil gibi bir algı oluşturulsa da izinsiz yapılan her iş birliği Kaya'nın emaneti Gülten Kaya'yı, onca yaşanmışlığı, aile mirasını yok saymaktır. İsteyen istediğinin hayat hikayesini çekmemeli, çekememeli artık. 'Mahkeme kararını bozup filmimizi özgürlüğüne kavuşturduk' nidaları da atmamalı. Bu filme giderken Gülten Kaya'yı ve onun sessiz yasını düşünün...



Yeşim Ustaoğlu'na verilen destek örnek olacak

Sinema dünyasında kadınların üretimini teşvik edecek etkinliklere ve desteklere ihtiyaç var. Kadın yönetmen sayımızın yıl içinde yüzde oluşturamamasını düşünürken, neden sadece kadınlar için verilecek destekler planlanmıyor? Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2020-4 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararıyla 8 ilk uzun metraj, 7 uzun metraj, 2 ortak yapım projesi olmak üzere toplamda 17 projeye 14 milyon 250 bin TL destek vereceğini duyurdu. Bu destekler arasından Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi 'Artakalan'ın 1 milyon 300 bin TL destek alması, 'Neden en çok o aldı?' yorumlarına sebep oluyor. 'Bulutları Beklerken', 'Pandora'nın Kutusu', 'Tereddüt' gibi filmleri sinemamıza kazandıran Ustaoğlu'nun yeni filmine verilen bu destek, yeni kadın yönetmenlere yol açacak, ilham olacak. Öte yandan 'Yeşim Ustaoğlu film çekse de izlesek' diyen birçok insana büyük haber bu. Bu arada destek alanlar arasında sevindiğim bir diğer isim de hem Nuri Bilge Ceylan filmlerinde, hem de 'Kelebeğin Rüyası', 'Sarmaşık', 'İşe Yarar Bir Şey' gibi yapımlarda görüntü yönetmeni koltuğuna oturan Gökhan Tiryaki. İlk uzun metrajlısı olan 'Küçük Bir Hata' ile 750 bin TL destek aldı.



8. Boğaziçi Film Festivali'nde galalar kaçmaz

Bu yıl 23-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden 'Kodokushi' ve 'Sadece Farklı', dünya prömiyerlerini festivalde yaparken, 'Flaşbellek', 'Gelincik', 'Gölgeler İçinde', 'Koku', 'Kumbara', 'Mavzer' ve 'Ölü Ekmeği' filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek. Öte tandan Galalar bölümünde Berlin Film Festivali'nin de açılış filmi olan 'My Salinger Year', Majid Majidi'nin aynı zamanda festivalin açılış filmi de olan 'Sun Children', Dominic Cooke'nin 'The Courier' ve Mohammad Rasoulof'un 'There is No Evil' filmleri izleyici karşısına çıkacak. Bu filmler de, galalar da kaçmaz. Unutmadan; film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği festival biletleri, gündüz seansları 10 TL, akşam seansları 15 TL olarak belirlendi. Festivalin yarışmalı kategorilerinde yer alan kısa film gösterimleri ise 5 TL.