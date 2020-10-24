Ülkemizin sahip olduğu kültürel zenginlikleri korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek evrensel bir insanlık görevi... Bunu başarıyla yaptığımızın en güzel kanıtı; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısının son 10 yılda ikiye katlanmış olması. Ne mutlu ki bu güzellikleri yerinde gidip görmemizi sağlayan Rotahane ailesi var. Türkiye'nin doğusunu batısına, batısını doğusuna tanıtmak, iç turizmi canlandırmak ve şehirlerimizi kalkındırmak amacıyla Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz mottosuyla yola çıktılar. Projenin mimarı, kurucusu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy. Bugüne kadar birçok ünlü isimle beraber ülkemizin birçok yerini gezdiler, gezmeye de devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde katıldığım Bursa gezilerinde bizzat şahit olduğum şu ki; binlerce yıllık geçmişi olan, toplumun ileri gitmesine yönelik yapılan bu tür projeler daha da çoğalmalı ve alkışlanmalı.



700 YILLIK KÖY

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık Köyü; ilk bakışta evrensel bir değere sahip olduğunu hemen gösteriyor. Osmanlı mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan evleri, tarihi dokusu ve Cin Aralığı'yla Osmanlı yaşam şekli ve vizyonuna iyi bir örnek.



FETİH MÜZESİ

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de Rotahane sayesinde ilk kez ziyaret ettim. Bursa'nın fethi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinin özel olarak hazırlanan görsellerle anlatıldığı müze, tek kelimeyle muhteşem. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın projesi olan müze; mimari ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak hizmet vermesiyle de dikkat çekiyor.



Bu yelken yarışında dostluk kazandı

'Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun' der yelkenciler birbirine... Ufkunuzun net olması, rüzgarın istediğiniz gibi olması anlamına gelen bir temennidir bu, ancak olmayınca olmuyor bazen. 'Dostluk Kazansın' sloganı ile bu yıl beşincisi düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek'teki durumumuz tam olarak buydu. Yelkencilerin en sevdiği rüzgar hızı 15 ile 25 knot arasındadır, ancak bu yıl bizde hiç yoktu, o yüzden mottoya uygun bir şekilde dostluk kazandı diyoruz takım arkadaşım Ekin Türkmen ile. Bundan önce katıldığımız her yarışta birinciliğimiz vardı, bu kez de böyle olsun diyerek rakiplerimize moral veriyoruz. Turnuvada bu sene 39 teknenin 4 gün süren yelken yarışları; rüzgarı, yağmuru, aksiyonu, eğlencesiyle güzel anılarla İstanbul'a dönmemizi sağladı. Böylesine heyecan verici bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Semih Elbaba, "Sailing Cup gelenekselleşti. Spora verdiğimiz desteği kurum kültürü haline getirmek gurur verici" dedi.



Sokak hayvanlarına destek

Sokakta yaşayan dostlarımızı düşünen, iş insanı ve hayvansever İpek Kıraç; SemtPati projesiyle, sokak köpeklerinin sağlık-bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesine, yaralanma, hastalık, terk edilme ve kaybolma gibi vakaların bulunmasına yönelik hızlı çözümler sunacak. Mahalle sakinleri, karşılaştıkları vakaları, SemtPati mobil uygulamasındaki vaka bildirme özelliği sayesinde gönüllülere bildiriyor. Vaka, herhangi bir kayıtlı kullanıcı duruma el atana kadar açık kalıyor. Uygulaması Apple Store ve Google Play üzerinden akıllı telefonlara indirilebiliyor.