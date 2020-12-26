Bir stadyum konseri düşünün... Şovlar, şarkılar, sürprizler bir yana uzun zamandır uzak kalınan canlı konserlerin en özeli, hayatımda izlediğim konserler arasında en unutulmazı... Çünkü tek izleyici benim.

Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinden bahsediyorum... Dev stadyumda konseri tek başıma izlemek öyle fantastik bir deneyim oldu ki... Konser demeye de dilim varmıyor, bir konserden daha ötesi... Sahnede 'star' olarak ileride adından sıkça bahsedeceğimiz bir isim var. İzlerken kimi zaman zıp zıp zıplatan, kimi zaman bağıra bağıra eşlik ettiren, bazen de insanın boğazına düğümler oturtan... Tabii ki Edis efsanesinden başkası değil bahsettiğim. Şarkıcının stadyum konserine ilgi 10 stadyumu dolduracak nitelikteydi. YouTube üzerinden canlı izlenen konser; 5.7 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı, özetle bu konser stadyumlara sığmadı. Ortaya çıkan sonuç ise hiç tesadüf değil çünkü Edis konsere çok çalışmış.

EMOJİLER, CANLI BAĞLANTILAR



Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler, Edis ile beraber şarkılara eşlik etti. Şahane bir repertuvarla çıktı izleyici karşısına Edis; hem kendi parçalarını, hem de Türk popunun en güzel şarkılarını söyledi. Ünlü popçu 1.5 saat sahnede kaldı ve 22 parça seslendirdi.

Konserde ayrıca, YouTube sohbet bölümünde "Sıradaki şarkı kime gelsin?" gibi sorular sorulup cevaplar ekranlara yansıtıldı. Edis'ten gelen yönlendirmelerle emojiler ekranlara verildi. Edis, izleyicilerin alkış emojileri üzerine yeniden sahneye çıkarak bis yaptı.



'ARTIK DAHA SAKİNİM'



2020'de daha sakin, dingin bir hale geldim. Kendime daha çok zaman ayırmaya başladım, daha olgunlaştım. 17 yaşımdan beri müzik için çalışıyorum. Ne kadar yorulduğumu, ne kadar kastığımı pandemide daha iyi anladım. Dans ve şan derslerim, yurt dışı eğitimlerim, hep bir koşturmaca.... Bunların arasında kişisel hayatıma vakit ayırmadığımı fark ettim. Artık kendime daha çok vakit ayırıyorum. Pandemi bende kırılma noktası oldu.





'2021'DEN BEKLENTİM MARKAMI ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMAK'



Konser öncesi kulisinde ziyaret ettiğim Edis, heyecanını, 2020'yi ve yeni yıldan neler beklediğini anlattı...

İki sene önce bu stadyumda bulunduğum bir anda 'Burada stadyum konseri yapacağım' diye hayal kurmuştum. Hayal değilmiş... Online konserde bu stadın alabileceği seyircinin 150 katına ulaştık.

Konserlerde dinleyicilerimin enerjisinin bana acayip katkısı olur. Onların mutluluğu benim de mutluluğum ve enerji kaynağım.

Yalnızlık benim için üretmek, demek.

Online konserler, sosyal medyada dinleyicilerimiz ile iletişimimizi sağlamlaştırmanın ve yeni dinleyicilere ulaşmanın akıllıca bir yöntemi. Çağa ayak uydurmak zorundayız.

Bu hayata geliş amacım; iyi müzik yapmak, şarkı söylemek ve evrenin sırlarını sanat yoluyla aktarmak. Hayallerime fazlasıyla ulaştım. Aksiyonlu bir iş hayatım oldu. İş partnerlerimle sorunlar yaşadım. Davalarım oldu. Kazanmış olsam bile, haklı olduğumu bilsem bile, yorucuydu, zorluydu.

İçinde bulunduğumuz süreçte psikolojiyi korumak kolay değil. Ama ben olduğum yerden memnunum. Eğer memnun olmasaydım bende de psikolojik baskılar olurdu. Ama yaşadığım her iyi ya da kötü; beni amacıma götürdü. O yüzden hiç pişmanlık duymadım ve halen üretmeye devam ediyorum.

2021'den beklentim ise Edis markasını uluslararası arenaya taşımak.