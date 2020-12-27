Tüm dünya günlerdir aşıyı konuşuyor, dahası aşı üzerine üretilen komplo teorilerini. Bilime güven, elde daha iyi bir araştırma olmadığı sürece şarttır ancak bu komplo teorilerinin oluşturduğu kaygı bozukluğuyla nasıl başa çıkacağımız da ayrı bir dert tabii bugünlerde.

Komplo teorilerine inanan arkadaşlarınızla ya da akrabalarınızla nasıl konuşmanız gerektiğine dair faydalı bir makale okudum, uzmanların bu konuda faydalı tavsiyeleri var. Örneğin Psikolog Jovan Byford, komplo teorilerinin genellikle güçlü bir duygusal boyutu olduğunu vurguluyor: "Bu teoriler dünyanın işleyişine dair bir kızgınlıkla ve hınç duygusuyla desteklenir. Unutmayın ki insanların komplo teorilerine inanma nedenleri genellikle kaygılı olmalarıdır. Bu duyguları anlamaya çalışın, özellikle de 2020 gibi bir yılı geride bırakırken. Hınç duygulu biriyle de sakın tartışmaya girmeyin, muhtemel fikri değişmeyecektir."



'BİZZAT ARAŞTIRDIM'CILAR

Komplo teorilerine inanan insanlar genellikle şunu söylerler: "Ben bizzat araştırdım." Ancak sorun şudur ki, araştırmaları genellikle YouTube'da 'uçlarda gezen' videolara, Facebook'ta rastgele takip ettikleri insanlara ya da Twitter'daki peşin hükümlü hesaplara dayanır. Ancak Byford'a göre, k omplocu fikirlere egemen olan şüphecilik, aynı zamanda akılcı düşüncenin de anahtarı olabilir:

"Komplo teorilerine inanan birçok kişi, kendilerini sağlıklı şüpheciler ya da kendi kendini eğiten araştırmacılar olarak görür. Bunu, değer verdiğiniz ve paylaştığınız bir şey olarak sunun. Amacınız, onları daha az meraklı ya da daha az şüpheci yapmak değil, şüphe duydukları şeyi değiştirmek olmalı." Komplo teorisi tutkunları karşısında en iyi savunma yöntemi veri doğrulamadır. Uzmanlara göre, sorular iddialardan daha etkilidir. Daha çok soru sorarak tezlerini çürütebilirsiniz ya da "Ben bizzat araştırdım" diye söze başlayan biriyle karşı karşıyaysanız direkt bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak en doğru yol olabilir.



Yerli ve milli dijital tiyatromuz hayırlı olsun

Artık bizim de yerli ve milli bir dijital tiyatro portalımız var. Karantina günlerinizde tiyatrodan uzak kalmadan seyir zevki yüksek yapımları Tiyatronet'te izleyeceğiz. Portalda; Yasemin Yalçın, Cemal Hünal, Kamuran Akkor, İlyas İlbey, Onur Şenay, Kemal Başar ve daha birçok isim var.

Bu arada, Tiyatronet platformunda dünyada ilk kez tiyatro oyuncuları telif alacaklar. Tiyatronet bu konuda öncü olacak ve tiyatro sanatçıları bu bağlamda kendilerini biraz daha güvende hissedecektir. Komediden drama, çocuk oyunundan maceraperest oyunlara birçok farklı eser yarın www.tiyatronet. com'de perde açıyor. Alın size mis gibi yeni yıl hediyesi. Yılın ilk günlerinde tiyatro keyfiniz bol olsun.



Kar tatillerinin HİJYEN manifestosuna tam not

Avrupa ülkeleri Noel tatilinde kayak merkezlerini kapalı tutma konusunda ikiye ayrılmış durumda. Almanya, Fransa ve İtalya yeni bir dalga yaratmamak adına yasak kararı alırken, İsviçre, Avusturya ve İspanya ekonomik gerekçelerle tesisleri kapatmıyor. Türkiye'de ise kayak merkezi otelleri güvenli turizm sertifikası ile hizmet verebilecek.

Türkiye'nin en iyi kayak otellerinden Sway Hotels'te bunu bizzat gözlemledim, hijyen manifestosu ve yeni döneme uygun tüm hazırlıklarıyla kayak sezonuna hazır. Öte yandan takdir edilmesi gereken bir yanı daha var; otelin tüm genel alanlarında hava, HEPA H13 kalitesinde antiviral, hastane tipi filtreler ile her saat dokuz kere değiştirilerek filtre ediliyor ve yüzde 100 temiz hava sistemiyle havalandırılıyor. Asansörlerdeki hijyen çubukları da son derece iyi düşünülmüş, otel içinde maske takmak zorunlu. Bunları bizzat görünce gönül rahatlığıyla tatil yapabiliyor insan.

Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Berke Dikmen, bu konuda özellikle çok hassas. Korkmadan bir yılbaşı geçirmek istiyorsanız Sway Hotels'te gece kayağı yaparak 2021'e girmek unutulmaz bir deneyim olabilir.