Mutluluğun zirvesini arıyorsanız 2640 rakımda Rize'deki Ovit dağına doğru yola çıkıyoruz. Uzun bir süredir yapılan araştırmaların birçoğu mutlulukların belirleyici olarak daha çok 'sıradışı' aktivitelerle olduğunu gösteriyor. İşte Ovit tam da böyle bir yer. Bir hayalle yola çıkan iş insanı Ruşen Ekşi, kendi doğduğu topraklara gururla bahsedilecek bir yatırım yapmış ve bu dağ mutluluğu arayanların merkezi haline gelmiş. Cortina, Zermatt gibi dünyanın en iyi kayak merkezleri ile kıyaslanacak bir merkez, çeşitli kültür ve eğlence fonksiyonları ile entegre bir yerleşke yaratmak öncelikli hedef burada. Karadeniz'in kültürel öğelerini koruyarak doğal mirasımızı dünyaya tanıtmak için yola çıkan böyle insanlar her zaman desteklenmeli ve bu bölgeye özel teşvikler gelmeli. Bence hiç uzak değil Ovit, önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak.



KAYAKTAN ÖNCE ÇIĞ EĞİTİMİ

Mutluluk adrenalinden kalbinizin fazla atmasından geliyor Ovit'te, vahşi doğa ile 3400 metreye çıkan eşsiz bir backcountry deneyimi yaşıyorsunuz. Kayağa çıkmadan önce ilk olarak rehberler tarafından önce çığ eğitimi alıyorsunuz, benim nabzım saatimden tam da burada 160 olarak uyarı veriyor. "Korkma yeni nesil pilli airbag ve çığ alıcı-vericisi var" diyor Ukraynalı rehber Anatoly, "Dik yamaçlı bir dağın tepesinden kayacaksan tedbir önemli" diyor. Ardından dev bir sırt çantası takıyorlar sırtıma 'Nasıl olsa yeni nesil airbagim var kaybolur kar altında kalırsam basarım açılır balonumla otururum' diyemiyorum rahatça çünkü korkuyorum. Zirveye doğru yola çıkma şekli yerine göre değişiyor. Burada kaymak istediğiniz bölgeye kar motorlarıyla, Kaçkar dağlarına ise helikopterle çıkıyorsunuz. Backcountry ölmeden önce yapılması gereken deneyimlerden biri, ancak hiç göründüğü kadar kolay değil. Örneğin ben denedim pek de başarılı olamadım, 'Zirve soğuk ve yalnızmış' diyerek daha iyi nefes alabildiğim normal rakımıma indim. Backcountry'de bol karda kaymanın ötesinde bilgi ve tecrübe açısından donanımlı olmanız gerekiyor. Bu bölgenin avantajı kayma sezonu Eylül'den Haziran'a kadar devam ediyor.



ZİRVEDE SANAT DA VAR

Ovit Dağı vadisinin ortasında adını bulunduğu rakımdan alan 2640 Butik Otelde gurme lezzetler ve sanat da var. Otele girdiğiniz anda Çağatay Odabaş'ın ünlü Braveheart tablosu karşılıyor sizi. Mel Gibson ile göz göze akşam yemeklerinizi yiyorsunuz. Laz boardları harika bir sanat eserine çeviren Pınar Birim de dikkat çekiyor. Burada bir tek çekmeyen şey var o da Vodafone olan hattım. Dağda Turkcell çekiyor ancak o da bozulabiliyor.



LAZ BOARD İLE TANIŞIN

Ovit'te snowboard'un tarihinin 300-400 sene öncesine dayandığını, günümüzde Petranboard olarak anılan ve bir tür ulaşım aracı olarak kullanılan geleneksel üzme tahtasının (kayma tahtası) bu bölgenin önemli kültürel miras öğelerinden biri olduğunu öğreniyorum. Snowboard meğer ata sporuymuş Karadeniz topraklarında haberimiz yokmuş. Ovit'te kaymayanlar için de birçok aktivite var örneğin hedik ile yürüş, ya da uzun paletli kar motosikletleri ve snowcat ile bu etkileyici doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ovit ne desem eksik kalır güzellikte, o yüzden 'Gitmesek de görmesek de o dağ bizim dağımızdır' demeyin gidin bence.