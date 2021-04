Sanatçı sadece bir dijital parodi yapmıştı. Psikologlar bu durumu "Artık insanların onaylanma merkezleri yer değiştirdi. Sosyal medyada kazandıkları itibarlarını günlük hayatta da görmek için her yola başvurmaya hazırlar. Mavi tik insanları ele geçiriyor" diyerek yorumladı.

Yaşam son dönemde gerçekten de 'Etraf ne der' fikri etrafında kurulu, 'Ya mavi tiki neden yok derlerse' diyenleri duyuyorum. Varsın desinler! Instagram kendi vermiyorsa o tike 1 lira bile vermeyin. İnsanda benlik saygısı azaldıkça, her şey için başkalarının onayını alma gereği artar. Başkasının gözündeki yerimiz, bu kadar da önemli olmamalı. Modern yaşamın en büyük stres kaynaklarından biri olarak değerlendirilen bu durum, bugün mavi tik yarın başka bir gündem maddesi. İşin özü mutlu olmakta, o yüzden onaylanmayı bu kadar da önemsememeli.Ne ilginçtir ki bir kişide özgüven eksikliği ne kadar büyükse, onay ihtiyacı o kadar fazlalaşıyor. Bir sosyal deney, sosyal medyadaki onaylanmış hesap anlamına gelen mavi tikin insanların kişilik tanımlarını değiştirmeye başladığını ortaya koydu. ABD'de yapılan çalışmada, mavi tik çılgınlığının insanlara neler yaptırabileceği de bir nevi ortaya çıktı.



Twitter, Facebook, Instagram gibi dev sosyal platformlar 'onaylanmış hesaplar' için mavi tik özelliği sağlıyor. Daha çok ünlü isimlerin başvurduğu mavi tik, zamanla fenomenler, markalar derken 7'den 70'e herkese yayıldı hatta bunu alabilmek için ülkemizde 30 bin lira harcayanlar var. Yanlış duymadınız! Mesele sadece onaylanmış gözükmek, mesajlarda üst sıralarda yer alma isteği, bir nevi ayrıcalıklı görünmek, hepsi bu! ABD'li sanatçı Danielle Baskın, 'Blue Check Homes' (Mavi Tikli Evler) isimli bir site kurdu. Bu site üzerinden mavi tikli hesap sahiplerinin konutlarının üzerine 'mavi tik' tabelasının 2 bin 999 dolara asılacağını söyledi. Yüzlerce kişi tabelayı almak için başvurdu. Oysa böyle bir hizmet yoktu.



Muhteşem geri dönüşüm yolculuğu

Büyük bir sorun olan plastik, dünya için kritik eşiğe geldi. Yapılan araştırmalara göre 2050'ye kadar okyanuslarda balıklardan çok plastik atıklar olacak. Doğada yok olması yüz yıllar alan plastik kirliliğinde geri dönüşü olmayan noktaya gelmemize sadece 10 yıl kaldı. Dünyayı geri dönülmez bu yoldan döndürmenin mümkün olduğuna inanan adidas, bu sorunun çözümü için yıllardır verdiği mücadeleye yeni yaklaşımlar ekliyor. Marka, inovasyon ve ortaklıklar yoluyla End Plastic Waste (Plastik Atığı Durdur) sloganı üzerinden bir taahhütte bulundu. 2020 yılında ilk kez adidas ürünlerinde kullanılan polyesterin yarısından fazlası geri dönüştürüldü ve 2024'ten itibaren yalnızca geri dönüştürülmüş polyester kullanımı planlanıyor. Adidas, dengeyi yeniden düzenleyen malzemelerle üretilen yeni bir spor giyim çağı oluşturuyor. Doğal organik elyaflardan öncü bitki bazlı ipliklere uzanan bu hammadde devrimi ile geleceği ve sporcuları ilk sıraya koyuyor. Muhteşem geri dönüşüm yolculuğunu gönülden alkışlıyorum.



Pandemi eşofman satışlarını yükseltti

Bir yıl içinde yaptığım gardırop alışverişi sadece eşofman ve sweatshirt. Bu konuda hiç de yalnız değilmişim meğer. Eşofman satışları her markada patlamış. Moda yarışmalarının jürisi koreograf Banu Noyan, "Pandemi sayesinde eşofman kültürümüz oluştu" diyor ve ekliyor, "Alışveriş, bozulan psikolojimizin ilacı oldu."



Noyan yıllardır, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış sezonunda gardıroplarını yenilediği kişilerden, beylerin son dönemdeki iddialı seçimlerine çok şaşırdığını, erkeklerin renkleri ve aksesuarları sevdiğini öte yandan hanımlardan daha fazla para harcadığından bahsediyor.