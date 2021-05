Hepimizin uzun zamandır beklediği kapanma daha sağlıklı günlere kavuşabilmemiz adına gerçekleşti. Nedendir bilinmez bu kararı destekleyenler bir anda karar değiştirip kapanmaya isyan etmeye başladı. Market bahanesiyle gezenler, tatile gidenler, kongrelere katılanları eleştirmeye başladı, ülkenin ruh hali karmakarışık bir hale büründü. Bu kapanmanın çok doğru bir karar olduğunu herkes biliyor da kabullenmekte güçlük çekiyor sanırım. Bir kısım yalnızlıktan ötürü psikolojisine güvenmiyor, bir kısım ise evdeki kalabalığa tahammül edemiyor, aslında tüm mesele bu. Halbuki yapılacak o kadar çok şey var ki, şartlar buysa gelin keyfini çıkaralım, bu kapanmada zamanımızı en iyi şekilde geçirelim.



Pandemide her sektör kendine yeni yollar ararken müzik dünyası online konserlerle, tiyatrolar online performanslarla ayakta durmaya çalıştı.

WhatsApp tiyatrosu bile yapıldı. Yaratıcı isimlerin yenilikçi bakış açıları ve girişimleriyle ayakta durmaya çalışmalarını hayranlıkla takip ediyorum.



ARPİST ELİF'İ TANIYIN

25 yaşındaki Elif Baziki de bunlardan biri. Geçtiğimiz günlerde Elif'in WhatsApp konserinde öyle eğlendim ki, "Oh be kapanmaya yakışır bir giriş oldu" dedim. Konservatuvarlı arkadaşım Tuğçe de meğer kendisi gibi oyuncu birkaç dostuyla toplanıp her gece WhatsApp konserinde buluşuyorlarmış.

Konser sadece 8 kişi oluyor, diğer online konserlerden farkı ise emoji yok, ekran donması yok, istek yapabiliyorsunuz, sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada eğleniyorsunuz. Bu arada Elif arp çalıyor, hem de öyle güzel çalıyor ki...



Baziki şu an klinik psikolog yüksek lisansı yapıyor. Arp'a 10 yaşında başlamış, hikayesi de ilginç. Yetenek sınavına keman için giriyor ancak hocalar "Yaşın tutmuyor" diyerek onu almıyor, o da sesinden çok etkilendiği arp'a başlama kararı alıyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 6 yıllık macerayla başlıyor müzik hayatı. "Arp çalarken ve şarkı söylerken duygularımı dışa vuruyorum.

Bu konserler sayesinde ruh sağlığımı da korumuş oluyorum, ayrıca psikolojim karşımdakine de geçiyor" diyor. Gerçekten de geçiyor.

Elif Clubhouse'da da konserler veriyor, oradan da takip edebilirsiniz kendisini.

Bu arada geçtiğimiz günlerde yurt dışından müzik sektörünün önemli isimlerinin olduğu bir odadan teklif almış. Bu başarılı arpistin ileride adını çok duyacaksınız.



SAÇ KREMİ VE ŞAMPUAN AMBALAJLARI DEPOZİTOLU OLACAK

Çevresel sorunların farkında olan her birey ve kurum, iki kat alkışlanmalı çünkü bu güzelliklerin çoğalarak artması gerekiyor. L'oréal Paris de onlardan biri çünkü "Gezegenimiz bu güzelliklere değer" diyor ve sürdürülebilirlik taahhütlerini güçlendirmek ve kadının toplumda hak ettiği yeri almasını sağlamak için adımlar atmaya devam ediyor. Bu hafta yeni sürdürülebilirlik programını açıkladı. 2030'a kadar marka, paket miktarının yoğunluğunu yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.



Ayrıca L'oréal Paris bu tarihe kadar yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve biyolojik kaynaklı plastik kullanma hedefi ile paketlemede daha çok geri dönüştürülmüş içerik kullanmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, tek kullanımlık paketlemeye alternatifler aramak, yeniden doldurma veya tekrar kullanılabilir paketler için LOOP girişimindeki bir projede yer almayı hedefliyor. Bu anlamda yeni şampuan ve saç kremi ambalajları alüminyumdan yapılacak ve web sitelerinde depozitoyla satılacak. Ürünleri kullandıktan sonra tüketiciler, paketlerini yeniden doldurmaları için L'oréal Paris'e ileten perakendeciye geri verebilecekler.