17 günlük tam kapanmada 16 günü geride bırakıyoruz. Yarın başlaması beklenen normalleşme süreci ve 2021 turizm sezonunun ne zaman başlayacağı konuları en önemli gündem maddeleri iken şu günlerde herkesin aklındaki diğer soru da turizmde eski günlere ne zaman dönüleceği. Dünya genelindeki turizm tanıtımlarına baktığımızda turisti çekmek için en çok Covidsiz bölge duyuruları ilgi görüyor. Örneğin İtalya, bazı tatil destinasyonlarını 'koronasız bölge' olarak öne çıkarıyor. Keza Yunanistan da "Covid free islands" gibi turist çekebilecek slogan, afiş ve videolarla tanıtıma başlayıp aşılamayı hızlandırarak turizm sezonunu açtı. Bugünlerde ülke turizmimiz için biz de farklı tanıtım ve reklam hamleleri uygulamalıyız, özellikle Covidsiz bölgeler kampanyaları çok güven veriyor.







ADADAKİLER AŞILANDI

Tanıtımlarda en çok ilgimi çeken ve güven veren İtalya oldu. İtalya turizmi canlandırmak ve güvenli kılmak adına bazı adaları koronavirüsten arındırmayı planlamış. İlk olarak turist çeken küçük adalardaki vatandaşların aşılanmasını sağladı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın yüzde 90'ı aşılanarak Procida, İtalya'nın ilk koronavirüssüz adası haline geldi.







Malta, ülkesine gelen turistlere 200 $ vererek bu paranın yarısını otel, yarısını da tatil esnasında harcama koşulu koyuyor. En önemli gelir kaynaklarından olan turizmi canlandırmak için harekete geçen Yunanistan "Özgürlük Operasyonu" adıyla yeni bir kampanya başlattı. Ülkedeki yaklaşık 70 adada yaşayan insanlara koronavirüs aşısında öncelik tanınması kararlaştırılırken Atina yönetimi, böylelikle ülkeye gelecek yabancı turistlere kapılarını açmayı planladı. Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, adalarda yaşayan turizm çalışanları, taksi şoförleri, tekne kaptanları ve bar çalışanlarına aşı yapılacağını duyurdu. Aynı duyuru geçtiğimiz günlerde bizde de oldu; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Berlin'deki görüşme sonrası Çavuşoğlu: "Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi oteller, restoranlar, havaalanları tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu konuda tedbirleri alalım" dedi. Bu açıklamaya öyle tepkiler geldi ki inanılır gibi değildi, halbuki bizim gibi birçok ülkenin uyguladığı olması gereken bir tedbir politikası. Açıklamanın kesinlikle çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.







TÜLİN ŞAHİN ÇALIŞAN VE BAKICISIZ ANNE OLARAK ZORLANDI MI?

Tülin Şahin ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Sabah Anneler günü webinarında tek, çalışan ve bakıcısız anne olmanın zorluklarını da konuştuk. Öyle hayranlık uyandırdı ki anlattıkları; yalnız bir kadın olmasını, yardım eden kimsesinin olmaması ve tüm yoğunluğunun arasında kızı Sieana'nın yemeğini yediriyor, uyutuyor, olmasını ne var ki çok normal 72 saat yaşıyorum bir günü diyerek anlattı. Hatta tam bir ütü bağımlısı, Siena uyurken ütü yapmayı çok seviyor. "Bakıcısız anneyim çünkü çocuğumun her anına kendim şahit olmak istiyorum" diyor. Bence yılın annesi Tülin, zorlanmıyor mu elbette ama çok pratik, asla şikayet etmiyor, iki televizyon programı çekimleri, defileler, Siena ile koşturma derken hiç durmuyor ve tüm kadınlara ilham oluyor. 21 Mayıs'ta Kapadokya'da defilesi var, enerjisi daim olsun.







PAZAR GÜNÜ DİZİ ÖNERİSİ: AYAK İŞLERİ

Tam da yarınki normalleşme gününe şahane motive gireceğiniz bir dizi önermek istiyorum. GAİN'den kahkahalarla izlenecek Ayak İşleri!

Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın birlikte yer aldığı dizinin senaristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşıyor. Görev odaklı maço Vedat ve politik doğruculuğa kafayı takmış Z kuşağı Evren'in yanında çalıştıkları zengin iş adamının ufak tefek işlerini halletmeye çalışırken düştükleri durumlar, kıvrak bir komedi diliyle anlatılmış.