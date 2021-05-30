Sizin yerinizde bir robotun yaptığınız işi sizden çok daha iyi yaptığını gördüğünüzde ne hissedersiniz? Böyle sorunca ütopik gelebilir elbette ama bu fikir hiç de uzak değil. Robotların insanları işlerinden edeceği öngörüsü yavaş yavaş gerçek olmaya başladı. Birçok iş sektörü artık kolaylıkla yazılımlarla yapılabiliyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'deki işlerin yüzde 35'i 20 yıl içinde makineleşecek. Robot garson, robot piyanist hikayelerini daha önce bu köşede okumuştunuz şimdi sizi bir robot ressamla tanıştırmak istiyorum. Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da; Oxford Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'nden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip, tarafından 2017- 2019 arasında Ai-Da'yı geliştirildi. İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, oldukça yoğun ilgiyle karşılandığında sanat dünyası bu durumun geçici olacağını sanatın robotla yapılamayacağını savunmuştu. Yıl 2021 ve Ai-da geçtiğimiz günlerde Londra'daki sergisinde yine çok büyük ilgi gördü. Ai-Da, yapay zeka sayesinde resim yapabiliyor, nesneleri şekillendirebiliyor, hareket ettirebiliyor, göz kırpabiliyor ve konuşabiliyor. Gözlerindeki kameralar sayesinde gördüklerini kopyalayabilen robot, yapay zeka sayesinde kollarıyla portreler oluşturabiliyor.



İLGİ GÖRÜYOR

Yaratıcılarına göre Aida'nın Londra'daki sergisi, sanatın yalnızca insana ait olduğu fikrine meydan okuyor. Robotlar insan portresi çizebilir mi? Çizebiliyor, Ai-da başlarda daha matematiksel ve soyut resimler yaparken, son dönemlerde portreye odaklanmış durumda . Ai-da insan yüzünü tüm detaylarıyla tanıma özelliği ve kalem tutan biyonik elleriyle robotlardan ressam olabileceğini kanıtlamak için geldi. Ressamlar şu günlerde işsiz mi kalacağız diyerek Ai-da'yı konuşuyor.



BİNBİRDİREK SARNICI'NDA FESTİVALE HAZIR MISINIZ?

Yüzlerce yıllık geçmişi, mimarisi ve dokusuyla İstanbul'un simge mekanlarından biri olan Binbirdirek Sarnıcı önümüzdeki günlerde şahane bir festivale ev sahipliği yapacak. Festival için seçilen mekan öyle büyülü ki kiminle konuşsam şimdiden çok heyecanlı. Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan 'Dalınç'ta 10 sanatçının eserleri yer alacak. Festival geçmişle geleceği bu sergide bir araya getirmeyi hedefliyor. Serginin küratörü Seyhan Musaoğlu suyu odak noktasına alarak bir 'Dalınç' olarak kurguladığı sergide bir yandan da çağın akımlarına ayak uydurmaya çalışan benliklerimizi konu ediyor. Dalınç Sergisi'nde Özgür Demirci, Hazal Döleneken, Lara Kamhi, A.Bill Miller, Mehmet Öğüt, Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll, Haydiroket, Strange Quark UED gibi sanatçılar yer alacak.



KAMHİ'NİN ESERİNİN HİKAYESİ

'Dalınç' sergisinde yer alacak sanatçılardan Lara Kamhi'nin hikayesi ilgi çekici. Eseri şöyle anlatıyor Lara; Heraklitos, uyanık olanların ortak bir dünyası olduğundan, uykuda olanlarınsa bireysel dünyalarına geri döndüklerinden söz etmişti. İdios Kosmos Yunanca Fikirlerin Dünyası anlamına gelir. Paylaşılan Dünya anlamına gelen Koinos Kosmos'un karşısında durmanın yanı sıra onunla birlikte varoluşunu sürdürür. Eşsiz deneyimlerimiz ve öğrenimlerimiz sonucunda oluşan varoluşlarımızın birbiriyle kesiştiği ve koptuğu anları inceleyen bu çalışma, düşüncenin soyut ve somut halleri arasındaki kopma ve yeniden bağlantı kurma aşamalarını irdeler. Oluşumun ilk sergisi olan Dalınç'tan sonra gerçekleştirilecek tüm organizasyonlar yine tarihi mekanlarda yapılacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Pasha Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından gerçekleşecek festival; 15-17 Haziran tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacak… Serginin ilk gününde ise sanatseverler, sergiyi ücretsiz olarak gezebilecekler. Bu sıra dışı sanat deneyimini sakın kaçırmayın.