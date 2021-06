Geçmişte aldığımız kararlar bugünümüzü, şimdi aldıklarımız ise geleceğin temelini oluşturuyor. Aslına bakarsanız karar vermek çok kolay, zor olan arkasında durduğunuz kararın doğruluğundan emin olabilmek... İçgüdülerimiz de her zaman doğruyu söylemeyebilir, sonradan pişmanlık duygusuyla boğuşmamak için verdiğiniz kararların nerede, nasıl hangi psikolojiyle alınacağına bir bakın.

Örneğin ben karar vermeden önce uzun bir yola seyahate çıkıyorum. Meğer benim gibi tek başına arabayla seyahat etmeyi seven, "Düşünmem gerekenler var" deyip uzun yola çıkanların sayısı hiç de az değilmiş. "Birçok kararımı o İzmir otobanında aldım" diyen insanlardan mesaj aldığımda yalnız olmadığımı fark ettim.

Geçtiğimiz günlerde sabah 9'da Osmangazi Köprüsü'nden geçiyorum... Yalnızım dedim ama yol arkadaşım Yeni Nissan Juke'la beraberim... Sabah saatleri hafif uykulu, biraz dikkatsiz olduğumuz zamanlardır. Neyseki köprünün üzerinde yol arkadaşım kontrolümü sağlıyor, uyarılarla kendi şeridimden çıkarmıyor beni. İleri sürüş teknolojiyle yola çıktığım için şanslıyım; Intelligent Mobility özellikli co-pilot, 6 saatlik yolda arada konuşuyor da kendinizi hiç yalnız hissetmiyorsunuz.



"Nedir bu Intelligent Mobility?" derseniz; mesela önünden geçen yayayı tanıyor, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı şerit takip asistanı, akıllı otomatik uzun far asistanı, trafik işaret tanıma sistemi gibi özellikleri var... Yani yolda birçok tünele girip çıkarken hem hızınız konusunda uyarılar alıyor, hem de farınızın olması gerektiği modda olduğunu görüyorsunuz.

Tabii hiç tesadüf değil bu kadar güvenlik. Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, Yeni Nissan Juke'un Türkiye pazarına girişiyle ilgili "İddialı ve güçlü teknolojik donanımıyla, standart olarak sunduğu güvenlik özellikleriyle, müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor" diyor.



ŞARKI LİSTESİ ÖNEMLİ

Bu arada uzun yol için yol şarkılarının listesini hazırlamak da çok önemli bir konu. Öyle bir sıralama, ayarlama yapılmalı ki sıkıldığınızda neşenizi yerine getiren şarkılar devreye girsin, yorulduğunuzda dinlendiren şarkılar çalsın.

Uğraşamam derseniz Apple Music'in özel hazırladığı listeler de var. Yeni Juke'ta 8 inç dokunmatik ekran, Apple Car Play ve Android Auto sistemleri var. Bir ara arabayı diskoya çevirdiğimi ,yandan geçen arabaların tuhaf bakışları sayesinde fark ettim.

Tek başına bir insan bu kadar nasıl eğlenebilir?

Tabii ki özel bir ses sistemi sayesinde. Ön koltuk başlıklarına yerleştirilmiş özel hoparlörler ile üst düzey ve kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi yaşıyorsunuz. Bu arada güne yolda başlayanlar için sakinlik ve huzur veren en iyi tercih, Red Hot Chili Peppers'tan 'Road Trippin'.



DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NE YAKIŞIR SERGİ: YEŞİLMİŞİM

Altı saatlik yolculuk sonunda kendimi Özdere'de Club Marvy'de buluyorum. Alınan kararların üzerine güzel bir yemek ve sanat gezisini hak ettim... İçeriye girer girmez 'Çevresel sürdürülebilirlik mümkün mü?' sorusunu sordurtan 'Yeşilmişim' isimli sergi dikkatimi çekiyor. Aslında tam da bugüne özel, üzerine düşünülmesi gereken bir konu çünkü bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Can Yücel'in 'Yeşilmişik' şiirinden esinlenilen sergide, 'İnsanlık olarak yeşile mi koşacağız yoksa koşacağımız yolu yeşilden mi yapacağız?' sorusu da soruluyor. Döne Otyam'ın küratörlüğündeki karma sergide; Eda Gecikmez, Güler Güçlü, Işık Güner, Horasan, Ali Şentürk, Günnur Özsoy, Su Yücel, Aylin Zaptçıoğlu, Camila Rocha, Alper Aydın, Murat Tosyalı, Canan, Ahmet Duru, Bedri Baykam, Nejat Satı ve Ali İbrahim Öcal'ın birbirinden kıymetli işleri yer alıyor.