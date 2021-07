Pandemi sonrası sinemalara seyirci çekmenin zor olacağı düşünülse de durumun öyle olmadığını 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin gişe başarısıyla gördük. Beyazperdede heyecanla iyi bir yerli yapım izlemeyi bekleyenler için ise 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan '15/07: Şafak Vakti' filmi bu hafta sinemalarda.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği film, 15 Temmuz'un beşinci yıl dönümünde izleyiciyle buluştu.

Konusunu gerçek hayat hikayelerinden alan filmleri çekmek her zaman zor olmuştur, bir kere eleştirilerin odağındasınızdır. Böylesine önemli bir konunun filmini çekmeyi düşünsenize, herkesin aklında aynı soru acaba nasıl çekmişler? Merakımdan vizyona girdiği gün izledim, özenle geliştirilmiş, hikaye örgüsü çok sağlam bir senaryoyla yola çıkılmış, oyunculuklar iyi.

Yönetmen Ahmet Volkan Kocatürk iyi iş çıkarmış. Senaryolar genelde, seyircinin karakterle tümüyle özdeşleşmesiyle şekilleniyor. Bu filmde de her gelişmeyi karakterle birebir yaşıyor, 5 yıl önce yaşadığımız o geceye geri gidiyoruz. Filmdeki gelişmeleri ele vermemek için ayrıntı vermek istemiyorum ama sürprizler her sahnede peş peşe geliyor.



Erkan Petekkaya rolünün hakkını vermiş, karısını yeni kaybetmiş, iki çocuk babası, herkesin sevdiği babacan bir karakter. 'Çengelköy'ün Cevdet Abi'si, bir pastane işletiyor, 15 Temmuz gecesi ise siparişlerini yetiştirmeye çalışırken köprüde darbecilerle karşı karşıya kalıyor. Filmde olayların çoğu, anlatım tekniği açısından heyecan verici, gerçek hayattan uyarlama film sevenlere gönül rahatlığıyla öneririm, iyi seyirler.



BİR BEBEK AL BİR KIZ ÇOCUĞU OKUT

Kız çocuklarının geleceği için yapılan sosyal sorumluluk projeleri çok değerli. Yves Rocher Vakfı kadın özgürlüğü ve eşitliğini desteklemek amacı ile 2001 senesinden bu yana düzenlediği Toprağın Kadınları ödülünün, Türkiye ayağında 2021 kazananı;

'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Renan Tan Tavukçuoğlu ile tanıştırmıştı bizi. Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile yeni bir bebek daha katıldı, Türk kadın botanikçi Asuman Baytop.



Eğer ki bu bebeği alırsanız bir kız çocuğunun okumasına katkı sağlıyorsunuz, projenin geliri TOÇEV aracılığıyla kızların eğitimine destek olarak geri dönüyor. Türk florasına katkıları ile tanınan, Türk bilim tarihinin önemli ismi Asuman Baytop, Tuvana Büyükçınar'ın tasarımı ile hayat bulmuş. Asuman Baytop bebeğin, daha parlak bir gelecek hayali ile aydınlatmaya çalışılan tüm çocuklar için ilham olması amaçlanıyor.



BAYRAMDA AÇIKHAVA SİNEMASI'NA NE DERSİNİZ?

Bu bayram İstanbul'da olanlar mutlaka Maximum Uniq Açıkhava'nın sinema takvimine göz atmalı. Başka Sinema ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmler ile bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.

Açık havada, yeşillikler içinde ve armut koltuklarda izlenecek filmlerin biletleri Biletix'te. Vizyon öncesi gösterimi yapılacak, asla kaçırmamanız gereken filmler ise; 19 Temmuz, 'Nomadland', 20 Temmuz'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek 'The Father', 21 Temmuz'da 'Druk'.

Şimdiden keyifli seyirler.