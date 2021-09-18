Yıllardır devam eden 'Kadın mini etek giymezse taciz de olmaz' bakış açısı değişsin, değiştirilsin, bu sığ zihniyet yok olsun diye sesimizi yükseltiyoruz... Gelin görün ki, yıl 2021 ve geldiğimiz nokta şu: Sosyal medya hesabınız herkese açık, yani gizli değilse taciz edilirsiniz. Gerçekten akıl alır gibi değil. Çağ dışı söylemler çoğalırken kadın yine 'sözde bir mazerete sığınılarak' suçlanıyor.







YİNE KADIN SUÇLU!

Şu günlerde gündem olan dansçı Eda Yön davasından bahsediyorum. Eda, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine uygunsuz fotoğrafını yollayıp mesaj yazan O.C. isimli erkek hakkında şikâyetçi oldu. Ancak savcılık, Yön'ün profilinin herkese açık olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yapılsa da savcının kararının doğru olduğuna hükmedildi ve gerekçe gösterilmeden "Usul, yasaya uygundur" denilerek, itirazın reddine karar verildi. Karar, sosyal medyadan tüm kadınların açık hesaplarına açık bir davetiye... Düşünsenize taciz ediliyorum, sosyal medyadan dava açıyorum, aldığım cevap; 'Hesabın gizli olsaydı başına bu gelmezdi!' Buyurun efendim hesap açıksa problem yok, her zaman olduğu gibi yine kadın suçlu.







Eda karara tepki vermiş, "Bu mecrayı bir iş kolu olarak görüyorum ve herkese açık şekilde kullanmayı tercih ediyorum" diyor. Eda kime ne dememiş, diyememiş üzüntüsünden ben ekleyeyim onu: Kime ne! Hesap açık, kapalı kime ne! Bir kadının tacizine ne hakla, haklı bir karşı savunma olabilir ki, tacizin nesi nasıl savunulabilir ki? 'Kişi hesabını gizlemiş olsaydı suç eylemi gerçekleşmezdi, kovuşturmaya gerek yok', öyle mi? Böyle bir karar sonrası sosyal medya tacizden geçilmez. Olayla ilgili de mutlu haber şu ki kararın yanlış olduğunun farkına varılmış. Avukatlar Büşra Dereli ve Alperen Çetinkaya'nın mücadelesi sonuç bulmuş ve soruşturma tekrar başlatılmış. Sosyal medya hesabı açık diye hiçbir kadın taciz edilemez. Ben de davanın takipçisiyim, savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum...







KADINLARIN ATEŞ EMOJİSİNE HAKLI İSYANI!

Spiker arkadaşım Nazlı Öztürk, sosyal medya hesabından "Yeter artık gecenin bir vakti alev emojisi yolluyorsunuz, ne münasebet, ne biliyorsunuz bu kadın evli mi, sevgilisi var mı, ayıp artık" diye yazdı. O kadar haklı bir isyan ki, çevremizde ne kadar kadın varsa hepsi bu emojiden dertli. "Hiç umulmayan kişilerden ne ateşler geliyor" diyor başka bir kız arkadaşım, "Ne cevap vereceğimi bilemiyorum, genellikle iki elin birleşiminden oluşan teşekkürler emojisiyle geçiştiriyorum. Ama story'ye alev atanlar bağımlı, sayfalarca cevap yazmamışım, o atmaya devam etmiş" diyor.







Bu emoji artık taciz boyutuna ulaştı, ortalık alevden geçilmiyor. Aldığım duyumlara göre; kadınların birçoğu iş arkadaşları, patronları bu emojiyi attığı zaman aşırı sıkılıp, üzülüp ne yapacağını bilemiyor. Korkarım ki Instagram bu emojiyi kaldırmaz, kimse de ateş atma refleksine sahip çıkmazsa istifalar yakındır.

Mesele 'O ateş yolladı ben de karşılığında su emojisi yolladım' komikliğinde, basitliğinde değil.

Utanmadan, sıkılmadan evli kadına, sevgilisi olan kıza bile Instagram story'lerinde alev atmayı dört gözle bekleyen sapıklar var. Milli bir görev gibi alev atmayı benimsemiş, ateşi yüksek arkadaşlar, yapmayın! Ateş ifşaları yakındır, benden uyarması.







İŞTE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ DAHA

Barrus London Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz bizi yine gururlandırdı. Yılmaz, VLC Atelier Barrus Edition'da yaptığı iç tasarımla Türkiye'de bir ilke imza attı. İç tasarım öyle heyecan verici ki... Zamana meydan okuyan ve dünyadaki sayılı ikonik araçlardan biri olan Land Rover Defender'ı hayal edin. Kişiye özel tasarımlarla tutkunlarına yeniden sunan VLC Atelier, moda dünyasının önde gelen markalarından Barrus London ile Defender efsanesine özel bir iş birliğiyle VLC Atelier Barrus Edition'ı yarattı.

İklim krizi hakkındaki sorunların gündemde olduğu bu zamanlarda, dünya ve doğa için farkındalık sağlamaya yönelik çalışmalarıyla her zaman duyarlı davranan iki marka, atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaş ve derilerden tasarlanmış bu özel otomobilde teknolojiyi, modayı ve kusursuz el işçiliğini buluşturdu. Barrus London Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz, iç tasarımıyla kullanıcılarına dünyada özel ve tek olmanın ayrıcalığını yaşatacak, biz de gururla takip edeceğiz.