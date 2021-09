Son günlerde galericilerin ve sanatçıların müzayede evlerine karşı açıkça tavır aldıklarını gözlemliyorum. Bu durum müzayedelerin güvenilirliğini tartışmaya açıyor. Geçtiğimiz günlerde Atatürk'ün önce sahte çıkan, sonra gerçek olduğu öğrenilen ama kayıtlara geçmeden gizlice satılmaya çalışıldığı baston hikayesini yazmıştım. Aylar önce de hediye edilen eserlerin müzayedede satıldığından bahsetmiştim. Bu süre için de hiçbir şey değişmedi, müzayedelere olan güvenimiz düştükçe düşüyor.







Bu hafta ise sanatçı Ahmet Güneştekin, 13-14 yaşlarında yaptığı, sonra ise hediye ettiği bir eserin müzayedede satılmaya çalışıldığını söyledi ve ekledi: "Reprodüksiyon çalışmaya sertifika verilmeyeceğinden maddi değeri yoktur."







Yani 'Boşa para vermeyin, kandırılıyorsunuz' diyor. Peki göz göre göre sertifikasız eser nasıl satılabiliyor? Sanatçıların hediye ettikleri eserler ya da galeride sergilenen eserlerin çok kısa bir zamanda müzayede yoluyla satılması ne kadar etik? Bunlara kimse dur demiyorken eser fiyatlarındaki spekülatif balonlara da kimse ses çıkarmasın. Müzayedeler piyasaya sahte ya da sertifikasız eserlerle ekonomik canlılık kazandırıyor. Müzayede evlerinin arz ve talebi buluşturma stratejilerini tekrar gözden geçirmeleri gerek, aksi takdirde bu güvensizlikle önlenemez bir düşüş söz konusu. Bu arada ilginizi çekerse tam da bu konuyla ilgili 'Made You Look: A True Story About Fake Art' adlı belgeseli izleyebilirsiniz, şimdiden iyi seyirler...



Online eser alırken dikkat!

Sanat dünyasında son günlerde online müzayede dolandırıcılığı gündemde... Araştırmalar; dolandırıcılık eylemlerinin yüzde 75'ini bu yöntemin oluşturduğunu gösteriyor. Parayı göndermesine rağmen kullanıcının eline hiçbir şey geçmiyor. Otoritelerin araştırmaları sonucu yakalanan bir kişinin bu yöntemi kullanarak en az 18 bin dolar topladığı ortaya çıkmış. Aldığınız eserin gerçekliğini, sertifikasını vs. kontrol edin.



Mutlu olmanın yolları

Yüzyıllardır hepimiz 'Mutluluk nedir?' sorusunun peşindeyiz ve bu arayışa açılacak yeni pencereler arıyoruz... Puhu TV'de izlediğim 'Mutluluk Laboratuvarı' tam da böyle bir pencere açıyor hayatımıza. Kendini keşfetme, doğayla bütünleşme ve bilgiyi, mutluluğu paylaşma üzerine umut verici bir hikaye... Bu özel yolculuğun rehberi ise ödüllü oyunculuk kariyerinin yanı sıra yoga ve acro yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş Yılmaztürk.







Hikaye "Mutluluk hem içimizde hem dışımızda. Başlangıç noktası neresi acaba?" sorusuyla açılıyor.

Beş bölümlük serüvende Yılmaztürk; mutlu bir yaşam sürme arayışında karşısına çıkan rehberleri, yöntemleri, aldığı kararları paylaşıyor. "Mutluluk bir amaç mı, mutlu olmak kolay mı?" sorusuna da yanıt arıyor.

Çekimler Kapadokya'da gerçekleşmiş, tam da mutluluğun en güzel tasvir edileceği yer.



Paylaştığınız fotoğraflarla adresinize ulaşılabilir

Sosyal medyanıza yüklediğiniz fotoğraflarla adresinize ulaşılabileceğinizi biliyor muydunuz? Akıllı cep telefonlarından çektiğiniz her fotoğrafa, o resmin nerede çekildiğine dair coğrafi konum koordinatları ekleniyor. Bu fotoğrafları sanal dünyada paylaştığınız andan itibaren, bu bilgileriniz de internetteki yerini alıyor. Sosyal medya hesabınızdan resminizi indiren kullanıcı, çeşitli programlar vasıtasıyla adres tespiti yapabiliyor. Bu durumlarda Apple kullanıcılarıyla iyi niyet anlaşması yapıyor. Yeni güncellenen iOS 15 örneğin... Günlük yaşamları iyileştirebilecek özelliklerle dolu ama 'Benim özelliklerimi kötüye kullanma' diyor. Kamera uygulaması, yerel bir kafede görüntülenen Wi-Fi şifresi gibi metinleri anında tanıyabilir ve kopyalayabilir. Visual Look Up ile ise kullanıcılar kitaplar, bitkiler, evcil hayvan türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.



Bahçe karnavalı

İstanbul'da olanlar çok şanslı çünkü yarın tam da bu mevsime uygun özlenen bir etkinlik gerçekleşecek. Hilton İstanbul Bosphorus'un bahçesindeki Garden X Carnival'dan bahsediyorum. İçeriye sadece dünyaya gözlerini kocaman açarak bakmayı seçenler ve aklını değil kalbini dinleyenler davetli. Kriterleriniz uyuyorsa, Alman ikili Tube & Berger'in sahne alacağı, Lokal Sahne'nin önemli DJ'lerinden Aksak, Hemi ve Ecem Seçkin'in performans sergileyeceği etkinliği kaçırmayın.