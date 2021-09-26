Kadınlar her sektörde maruz kaldıkları ayrımcı dilden ve duygusal, tepkisel, fazla titiz ve ayrıntıcı olarak etiketlenmekten bıktı, usandı. Duygusalız, titiziz, ayrıntıcıyız evet ama bunlar zaten olması gereken, başarıya giden yoldaki hassasiyetler. Yeter artık!

Kadınlara ayrımcı dilinizle mobbing yapmayın, alışkanlık yapmış bir dil ise farkındalık geliştirin. En son kadın senaristler bu duruma isyan etti ve çarpıcı bir anket yaptılar. SenaristBir bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun yaptığı ankete sadece senarist kadınlar katıldı. Sonuçları gerçekten inanılmaz.



Ankete katılan senarist kadınların önemli bir kısmı, çalıştıkları yazar gruplarında erkeklerin akıl vermelerine (mansplaining) maruz kaldıklarını, içerik üretirken kadın olmalarından ötürü duygusal, tepkisel, histerik, fazla titiz ve ayrıntıcı diye etiketlendiklerini, üretilen içeriklerdeki cinsiyetçi yaklaşımlara müdahale edemediklerini aktardı. Toplamda 101 senaristin katıldığı ankette, katılımcılara 28 soru yöneltildi. Soruların amacı, senaristlerin sırf kadın olduğu için ayrımcılığa ya da baskı ve sindirmeye maruz kalıp kalmadıklarını ölçmekti.

Anketin en çarpıcı sonuçları şöyle:

Kadın senaristlerin yüzde 64'ü çalışma ortamında cinsiyet ayrımcılığına uğradığını düşünüyor.

Çalışma koşulları konuşulurken talepkar görünebileceği düşüncesiyle hakkı olan ücreti istemeye çekinen kadın senaristlerin oranı yüzde 78.



Senaryo çalışmalarında erkek ekip üyelerinin akıl vermesine maruz kaldığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 70.

İçerik üretiminde herhangi bir görüşünün kadın olması nedeniyle etkisizleştirilmeye, "duygusallıkla" etiketlenmeye, küçümsenmeye çalışıldığını hisseden kadın senarist oranı yüzde 70.

Ekip çalışmalarında herkesin fikrini eşit olarak ifade edemediğini, ekip içi işleyişin iktidar ilişkileriyle şekillendiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 62.

Ekipte senaryo metni oluşturulurken kadın bakış açısını geliştiren öneri ve yorumlarının görünürde "ticari" bahanelerle ama aslında eril bakış açısının bir ürünü olan gerekçelerle reddedildiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 64.

Kadın olduğu için duygusal, tepkisel, histerik, fazla titiz, ayrıntıcı vb. olmakla etiketlendiğini ifade eden katılımcıların oranı yüzde 73.



SORUMLU HAYVAN SAHİBİ NASIL OLUNUR?

Kırmızı kocaman bir kitap duruyor karşımda. Üzerinde "Sorumlu hayvan sahibi nasıl olunur?" yazıyor. Sahi birçoğumuzun sevimli dostu var ama iyi birer sahip miyiz acaba, ne kadar sorumluyuz, hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm, siz de düşünün. BluTV'deki "Bunu Bi' Düşünün" adlı diziyi izleyin örneğin.



Sorumlu hayvan sahibi olmaya bu diziyle başlayın. Sahip olmadan önce de iyi düşünün, "Başarabilir miyim" diye çünkü Pandemide alınan hayvanların birçoğu sokağa bırakılmış durumda. Evlat edinilmeyi bekleyen yüzlerce travmalı hayvan var. İşte sorumsuz bireylerden çıkan sonuçlar bunlar. Dizinin seyir zevki yüksek, hiç sıkmıyor su gibi bitiyor. Evcil hayvan mama markalarından Royal Canin ortaklığıyla gerçekleştirilen projenin sezonu 8 bölümden oluşuyor. Farkındalığı yüksek bu projenin yönetmenliğini Onur Ünlü üstleniyor. Dizinin bölümlerinde rol alan isimlere bayılacaksınız; Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, Müjde Uzman, İsmail Ege Şaşmaz, Ulaşcan Kutlu, Başak Daşman ve Ayşenil Şamlıoğlu, Ahmet Rıfat Şungar ve Şebnem Bozoklu… Hepsi hayvanları ile kurdukları ilişkiye, bu ilişkinin getirdiği sorumluluklara, hayvanlara daha iyi bir hayat sunabilmek için yapılabileceklerini anlatıyor. Bir dizi hayvan sahibi olmanın önemine bu kadar güzel atıfta bulunabilir. Bölümler çok kısa hemen bitiyor, vakit kaybetmeden izleyin ve empati yetinizi geliştirin.



OYUNLARDAKİ TEHLİKE!

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma dünya genelinde milyonlarca kişinin tercih ettiği çevrim içi oyunlardaki tehlikeye dikkat çekiyor. Özellikle şiddet oyunlarının çocukları şiddete yöneltip yöneltmediği konusunda yıllardır devam eden bir tartışma vardı.



Şimdi bu tartışmaya yenisi eklendi. Oyunlarda etkileşimi artırmak için tasarlanan sohbet odalarının ırkçılık, homofobi gibi nefret söylemlerine alan açtığı konusunda uyarı yapılıyor. Bu odalarda çocuklarınız olabilir aman dikkat! Dünya genelinde milyonlarca insanın oynadığı Call of Duty ve özellikle çocukların hayran olduğu Minecraft bu iki platformda da konuşuluyor.