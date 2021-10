Her adımında sizi içine çekecek bir sergiye gitmeye hazır mısınız? Cibali semtinde yer alan ve İstanbul'un en büyük çifte hamamlarından biri olan 544 yıllık Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen bambaşka bir iş... Güney Afrikalı Jake Michael Singer'ın özgürlük ve esaret, düzen ve kaos arasında bir metafor oluşturan dev soyut kuş heykelleri, 'Bennu Stasis: Aydınlıkta Yeniden Buluşacağız' enstalasyonuyla birleşince ortaya etkisi büyük bir proje çıkmış.







Muse Contemporary, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Güney Afrika Ankara Büyükelçiliği himayelerinde ve Fatih Belediyesi işbirliği ile hayata geçen mega bir proje bu. Hiç kolay değil bir hamamda böyle bir sergi yapabilmek! 13 dev soyut kuş heykelinin büyük bir ekiple İstanbul'da 3 ay içinde tamamlandığını öğreniyorum... Zimbabweli iki asistanı ve tabii Türk ustalar da sanatçıya yardım etmişler ve paslanmaz çelik çubukların birbirine kaynak yapılmasıyla oluşan soyut kuş heykellerini ortaya çıkarmışlar.







Jake Michael Singer, bu süreci şöyle anlatıyor: "Kullandığım çelik çubuklar daha çok çitler için üretilmekte. Bu eserde şöyle bir paradoks var: Heykelin şekli özgürlük, göç ve ilahi olanın arketipi olan kuşu çağrıştırıyor. Çitler ise hapsedilme, sınır ve bölünmeyi sembolize ediyor. Bu heykelleri İstanbul'da oluşturduğumuz ekibin sinerjisi ile yaratmış olmaktan mutluyum." Küratör Sinan Polvan, mekana özgü yerleştirmeleri öyle iyi yapmış ki hamamın her bölümünde bambaşka bir hisse giriyorsunuz. İçerideki müzikten tutun da çimen kokusuna kadar her şey özel tasarlanmış.







HAPSEDİLME BİR METAFOR

Kadınlar hamamı kubbesinin altına yerleştirilmiş kendi kendini taşıyan bir çelik strüktüre asılmış, kubbedeki fenerden içeriye sızan ışığa doğru yükselen helezon şeklindeki kuş heykelleri; gökyüzünde uçan kuşların koreografisini ifade ediyor. Çürümekte olan 'performans heykelleri' ise ana enstalasyona tezat oluşturup akışkanlığı vurguluyor. Muse Contemporary'nin kurucusu ve proje yöneticisi Ayşe Pınar Akalın ise şunları söylüyor: "Enstalasyon, özgürlük ve hapsedilme, düzen ve kaos kavramları arasında bir metafor olarak duruyor. Göçlerin insanları kopardığı, kolektif hareket etme içgüdümüzü yitirdiğimiz bu çağda doğanın bilgeliğine, kuşların özgün ve hür süzülüşlerine ve uyum içindeki birlikteliklerine, sezgisel olarak doğru yönü bilmelerine atıfta bulunmak istedik."







DİJİTAL YAŞAM KOÇU TRENDİ

Günümüzde trend mesleklerden biri olan yaşam koçluğunun hem dijital hem de sağlıklı versiyonunun olduğunu biliyor muydunuz? 'Normal yaşam koçu kavramını kabullenemedik, dijitali nereden çıktı?' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız, ben de bilmiyordum, ta ki arkadaşımın telefonda her söyleneni uyguladığını görene kadar. Dünyaca ünlü wellbeing organizasyonu TheLifeCo'nun desteği ile ihtiyacı olan herkese bütünsel sağlık alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan dijital sağlık koçu wannawell'den bahsediyorum. Çok motive eden bir uygulama, sadece sağlıklı yaşam partneri değil aynı zamanda moral de veriyor. Kilo kontrolü, uyku desteği, diyet planları, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi sağlıklı yaşama dair her şey var. Size uygun challengelar sunuluyor, görevler veriliyor. Sağlıklı yaşamı ilgilendiren makaleler ise uygulamanın en sevdiğim kısmı oldu. Zihne ve vücuda iyi davranan tarifler ve menüler de var. Glütensiz, fruktozsuz, süt ürünsüz, vegan, şekersiz tarifler favorim. Bu arada pandeminin etkisiyle yükselen sağlıklı yaşam trendi, tatil tercihlerine de hızlıca yansıdı ve detoks merkezleri daha çok keşfedilmeye başlandı. Bu merkezlerin başında gelen TheLifeCo Wellbeing, ödüllü programlarıyla dikkat çekiyor, en çok sıvı beslenme ya da 'Raw Vegan-çiğnemeli' programları tercih ediliyor.







FİLM EKİMİ BAŞLIYOR

Geri sayım başladı... İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak. Altın Lale kazanan 'Madalena'nın yanı sıra Cannes'da Altın Palmiye kazanan 'Titane', tüm dünyada merakla beklenen 'Dune: Çöl Gezegeni', Venedik'te Altın Ayı kazanan 'Kürtaj' gibi filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yapılacağı Filmekimi'nin biletleri 4 Ekim'de satışa çıkıyor. Asghar Farhadi'nin Cannes'da Büyük Ödül kazanan 'Kahraman' filmi de en merak ettiklerim arasında.

Böyle iyi seçki kaçmaz, şimdiden biletlerinizi alın.