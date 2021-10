Beyin dalgalarımız değiştiğinde bambaşka insanlara dönüşüyoruz. Örneğin huzurlu frekanstayken enerjimiz hiç bitmiyor, yaptığımız işlerde başarımız ve verimliliğimiz daha da artıyor. Alfa dalgası işte mutluluğun sırrı bulundu dedikleri de tam olarak bu Dopamin, Serotonin, Endorfin ve Oksitosin salgılayınca insan dünya duruyor, insan başka bir boyuta geçiyor.



Her zaman alfa dalgasında olabilmek güç tabii ama yaşadığınızı gerçekten hissetmek istiyorsanız o dalgadan hiç çıkmayın. Sarı yazda yapılacakların başında da bu bahsettiğim bütün mutluluk hormonlarının salgılandığı kite-board geliyor. Kültür, sanat ve müzik etkinliklerine katkılarıyla ön plana çıkan Volkswagen, bu yıl dünyanın en popüler sporlarından biri olan kiteboard için çok özel bir işbirliği yaptı ve Akyaka'da Volkswagen Kite by Yada Riders'ı açtı. Dopamin, seretonin seviyelerinin kiteboard sayesinde tavan yaptığı günler nasıl başladı?



İlk defa uçtum yere düşsem de yaşadıklarımın tarifi yoktu tabii. Hocaların hepsi kiteboard şampiyonu, uçmak isteyeni anında uçuruyorlar, "O kolay, hemen hallederiz" tavırları müthiş bir güven veriyor. Berkay Ülker örneğin sürekli uçuyor havadan iletişim kuruyoruz artık. Gerçekten bir bu spor kendi çekiciliğiyle sizi bağımlısı yapıyor o yüzden sarı yazınıza kite'la veda edin derim.



Sürdürülebilirlik felsefeleri dikkat çekiyor

Sürdürülebilirlik felsefesi ışığında hareket eden mekanlar, isimler her zaman sempatimi kazanmıştır. Şöyle bir gerçek var çünkü geleceğimiz ne kadar sürdürülebilir dünyaya katkı sağladığımıza bağlı. Geçtiğimiz günlerde Six Senses Kocataş Mansions'da dikkatimi çeken bir atölye oldu. Earth Lab atölye çalışmalarında kendi organik bahçesinden elde ettiği bitkilerden yaratılan esanslar, sabunlar, mumlar ve kişisel bakım ürünleri yapılıyor.



Doğaya saygılı üretim yöntemleri ve sıfır atık politikası ile gerçekleştirilen interaktif atölye çalışmalarında, misafirlere kendi kişisel bakım malzemelerinden, fermente ürünlere kadar geniş yelpazede doğal ürünü hazırlayacakları unutulmaz bir deneyim yaşatılıyor.

Earth Lab Atölye çalışmalarına ek olarak; Six Senses Kocatas Mansions, İstanbul; yerel ve lokal üreticileri desteklemek, ambalaj kullanımını minimum seviyeye çekmek, geri dönüşüm hassasiyeti, plastik kullanımını sıfır düzeyine indirmek, çevre dostu temizlik ürünleri kullanmak, enerji tasarrufu konularında da hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor.



İklim koruyucuları artmalı

İklim değişikliği bu yazdan sonra herkesin gündemine girmiş ve üzerine düşündüğü bir konu oldu. Geleceğimiz ve atacağımız adımlar için konuyla ilgili yapılan araştırmalar çok değerli. Onlardan biri Cartoon Network'ün yaptığı, çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi. Çocukların sürdürülebilir bir gelecek için atabilecekleri adımları öğrenebilmeleri adına İklim Koruyucuları projesini başlattılar. Cartoon Network'ün geniş çaplı bir araştırmayla desteklediği İklim Koruyucuları Projesi, dünya çapında 1.2 milyon öğrenciye ulaşan İklim Eylem Projesi'yle de güçlerini birleştirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkede yapılan araştırmada, "İklim Koruyucusu ol ve bir dünya fark yarat!" mesajı veriliyor. Türkiye'den 350 çocuğun katıldığı araştırmada öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de çocuklar arasında iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve bilinirlik oldukça yüksek (%95). 5 çocuktan 2'si bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılı bilgiye sahip.

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 95'i iklim değişikliği ile ilgili daha çok şey bilmek ve öğrenmek istediğini belirtti.

Türkiye'deki çocuklar iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en büyük rol modeli olarak annelerini görüyorlar.