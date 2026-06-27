Tarih boyunca kadınlar, kendi dünyalarını kurmak ve inşa ettikleri bu dünyayı kolektif bir bilgelikle yönetmek konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olmuşlardır. Bugün, bu kadim dayanışma ruhunun modern dünyadaki en somut ve estetik yansımalarından birine tanıklık ediyoruz. "Gerçek kraliçeler tacını takanlar değil, etrafındakilerin tacını düzeltenlerdir" derler; işte gerçek kraliçelerin kulübü tam da bu felsefeyle, bir araya geldiğinde birbirini yükselten kadınların hikayesidir.

Bugün, kadın istihdamına ve kadın sporuna verdiği destekle sadece bir marka değil, aynı zamanda toplumsal bir değişimin öncüsü olan arsaVev'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk ile bir araya geldik.

Kadın yönetici oranlarının yüzde 60'ın üzerinde olduğu bir yapının, sahada ve hayatın her alanında kadınları güçlendirmesinden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na verdikleri desteğe, 'arsaVev Kadınlar Kulübü'nün o ilham verici dayanışma ağına kadar pek çok detayı konuştuk.

Bir şirketin sadece rakamlarla değil, insana ve topluma kattığı değerle tanımlanması gerektiğine inanıyorum.

ArsaVev, kadın istihdamında yüzde 50'nin, yönetim kadrosunda ise yüzde 60'ın üzerinde kadın temsiliyetiyle, sadece bir gayrimenkul markası değil; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir nevi üssü konumunda. Özellikle erkek egemen bir alan olan futbolda, bana göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na verdikleri destek, hayalleri olan ama imkanları kısıtlı kız çocuklarının sokaktaki mücadelesine verilmiş devrim niteliğinde bir destek.

Bu, o kız çocuklarının "yapabilirim" demesini sağlayan bir köprüdür.

ŞAMPİYONLUK GURURU

Sema Öztürk sohbetimizde şunları söyledi: "ArsaVev toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, kadınların hayatın her alanında ve sporun her dalında daha etkin yer alması için çalışan bir şirket. Kadın çalışan oranımız yüzde 50'nin üzerinde, kadın yönetici oranımız yüzde 60'ın üzerinde. Kadınları özellikle erkek egemen bir spor dalı olan futbolda destekliyoruz. Bu desteğin bir nedeni de futbol oynayan kız çocuklarının çoğunun ekonomik olarak dezavantajlı ailelerden gelmesi. Ekonomik olarak yeterli aileler kız çocuklarını voleybol, basketbol, yüzme gibi spor kurslarına götürürken, futbol oynayan kız çocukları, futbolu hiçbir ekipman gerekliliği duymadıkları için sokakta öğreniyorlar. İşte bu nedenden dolayı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının göğüs ve isim sponsoruyuz. Bu yıl şampiyon olmalarının da gururunu yaşıyoruz."



KADIN KULÜBÜ KURMA FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kraliçeler kulübünü yani ArsaVev Kadınlar kulübünün çıkış hikayesini sordum Sema Öztürk'e...

Öztürk, "Kadınlar Kulübü kuruculuğunu yaptığım ve gönlümle çalıştığım bir oluşum" diyerek başladı anlatmaya ve şöyle devam etti: "Şirket içindeki kadın ağırlığı müşterilerimiz içinde de var. Gayrimenkulde karar verici zaten hep kadın ancak bizim satın alım yapan müşterilerimizin de yüzde 50'si kadın. Müşterilerimizle ve çalışanlarımızla bir araya geldiğimizde, kadın enerjisinin ne kadar değerli olduğunu, birlikte olmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve birlikte olduğumuzda birbirimizden ne kadar beslendiğimizi fark ettik ve bu birlikteliği bir kulüp çatısı altına aldık. ArsaVev Kadınlar Kulübü STK'lardan farklı olarak kadınları tek bir alanda desteklemiyor.

Kadınların birlikte oluşturdukları enerjiyi her alana yaymak için çalışıyor. Kadın sağlığı seminerleri, ArsaVev Akademi ile birlikte kişisel gelişim eğitimleri, birlikte eğlendiğimiz ve kendimize zaman ayırdığımız birbirimize iyi geldiğimiz, zumba, yoga, nefes etkinlikleri, sohbet toplantıları, kadınların destekleriyle gerçekleştirdiğimiz köy okulları projelerimiz gibi kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz oluyor. Belediyeler ile birlikte yürüttüğümüz, kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için el emekleriyle ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazar aktiviteleri yapıyoruz. STK'lar ile birlikte yürüttüğümüz kadınların güçlenmesi için geliştirdiğimiz kalıcı projeler ve iş birliklerimiz var. Bizim bir de İyilik ve Dayanışma adında bir derneğimiz ve derneğimizin İyilik Hesabım adında bir platformu var. Derneğimiz ile birlikte bağışçılığı hayatımızın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz ve bağışçılarımızı bu anlamda motive etmek için markalardan kalp puanlar kazanmalarını sağlıyoruz. Bağışçılarımız bu puanları anlaşmalı olduğumuz markalarda indirim olarak kullanabiliyorlar. Derneğimiz vasıtası ile de birçok STK ile yakın ilişkiler ve işbirliği içindeyiz. Amacımız kadınlara hayatın her alanında destek olmak ve onların yaşadıkları tüm sorunlarda kalıcı çözümler üretmek."



NASIL ÜYE OLURUM?

Eğer siz de bir araya geldiğinizde birbirinizden beslenmenin ve birlikte büyümenin yarattığı o muazzam enerjiye inanıyorsanız, gerçek kraliçelerin bu kulübünde yeriniz hazır. Çünkü biz birlikteyken her şey mümkün. Arsavev Kadın kulübüne herkes üye olabilir.