26 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, geride unutulmaz eserler bıraktı. Usta oyuncunun vefatıyla en büyük acıyı yaşayan isim ise 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural oldu. Sanat dünyasının imrenerek baktığı bu çeyrek asırlık büyük aşkın ilk adımları ve ikilinin unutulmaz tanışma hikayesi yeniden gündeme geldi.

Türk sinemasının ve Yeşilçam ekranlarının usta isimlerinden Kadir İnanır, sanat hayatı boyunca rol aldığı yüzlerce sinema filmi ve televizyon projesiyle Türk izleyicisinin hafızasında silinmez bir iz bıraktı.

Canlandırdığı karakterler, güçlü duruşu ve beyaz perdeye kazandırdığı unutulmaz eserlerle yıllar boyunca Türk medyasının merkezinde yer alan usta oyuncu, vefatıyla tüm sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

Kadir İnanır'ın geride bıraktığı bu büyük kültürel mirasın yanı sıra, özel hayatındaki duruşu ve çeyrek asrı aşan birlikteliği de vefatının ardından en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Usta sanatçının arkasında bıraktığı en büyük hüzün ise "hayat arkadaşım" olarak tanımladığı Jülide Kural'ın yaşadığı acı oldu.

27 YILLIK AŞK BÖYLE FİLİZLENMİŞ…

Sanat dünyasının örnek gösterilen ilişkilerinden biri olan Kadir İnanır ile Jülide Kural birlikteliği, 1999 yılında çekimleri gerçekleştirilen "Bütün Çocuklarım" adlı televizyon dizisinin setinde filizlendi.

Proje hazırlıkları sürecinde başlayan ilk tanışıklık, kısa süre içerisinde güçlü ve köklü bir ilişkiye dönüştü. Kadir İnanır, geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda ilk karşılaşmalarını anlatırken Jülide Kural'ın duruşundan ve güçlü kişiliğinden derin bir şekilde etkilendiğini ifade etmişti.

Tanışmalarının ardından 27 yıl boyunca el ele yürüyen ikili yıllara meydan okuyan güçlü aşklarıyla bir kez daha hafızlara kazındı.

MİRAS TARTIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Usta sanatçının vefatının ardından basına yansıyan bir diğer önemli gelişme ise miras paylaşımı konusundaki iddialar oldu. Kadir İnanır'ın mal varlığını ve mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberler, yasal mirasçılar ve aile yakınları arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açtı.

Taraflar arasında resmi nikah bulunmaması nedeniyle öne çıkan vasiyet ve veraset süreçleri, magazin ve kamuoyu gündeminde uzun süre tartışılan konular arasında yer aldı.