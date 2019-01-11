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HAKAN UÇ
11 Ocak 2019, Cuma HAKAN UÇ

En çok dinlenen top 10

Bu Haftanın 1. sırada yerini alan isim Hande Ünsal oldu. Yeni projesinde Muhteşem bir ekiple çalıştığını ve Sinan Akçıl'ın uğuruna çok inandığını dile getiren başarılı şarkıcı " Seni Sever miydim? " şarkısı ile zirveye çıktı Tebrikler…

EN ÇOK DİNLENEN TOP 10

1-Hande Ünsal -Seni Sever miydim?

2-Gülşen-Bir İhtimal Biliyorum

3- Emrah Karaduman Feat Derya Uluğ -Sürgün Aşkımız

4-Simge - Öpücem

5 -Aynur - Salla

6-Bahadır Tatlıöz - Kendine İyi Bak

7-Cem Belevi – Mışıl Mışıl

8-Bora Duran – Sana Doğru

9-Ece Seçkin - Dibine Dibine

10-Tuğba Yurt -Masal

Özgün ritmleri ve bulaşıcı enerjisiyle 'Taki Taki' DJ Snake'in Dünya çapında çok sevilen şarkı oldu Dj Snake & Selana Gomez in bir arada olması büyük bir payı var bir çok ülkede şarkı 1 numarada yer alıyor.


YABANCI EN ÇOK DİNLENEN TOP 10

1-DJ Snake -

2-David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name

3- LSD - Thunderclouds

4- Dua Lipa & Blackpink - Kiss and Make Up

5- Jax Jones - Ring Ring

6- DHARIA -Sugar & Brownies

7- -One Kiss

8- Serena - Safari

9- & Cecilia Krull - My Life Is Going On (Burak Yeter Remix)

10- Clean Bandit -Solo

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