Bu Haftanın 1. sırada yerini alan isim Hande Ünsal oldu. Yeni projesinde Muhteşem bir ekiple çalıştığını ve Sinan Akçıl'ın uğuruna çok inandığını dile getiren başarılı şarkıcı " Seni Sever miydim? " şarkısı ile zirveye çıktı Tebrikler…
EN ÇOK DİNLENEN TOP 10
1-Hande Ünsal -Seni Sever miydim?
2-Gülşen-Bir İhtimal Biliyorum
3- Emrah Karaduman Feat Derya Uluğ -Sürgün Aşkımız
4-Simge - Öpücem
5 -Aynur Aydın - Salla
6-Bahadır Tatlıöz - Kendine İyi Bak
7-Cem Belevi – Mışıl Mışıl
8-Bora Duran – Sana Doğru
9-Ece Seçkin - Dibine Dibine
10-Tuğba Yurt -Masal
Özgün ritmleri ve bulaşıcı enerjisiyle 'Taki Taki' DJ Snake'in Dünya çapında çok sevilen şarkı oldu Dj Snake & Selana Gomez in bir arada olması büyük bir payı var bir çok ülkede şarkı 1 numarada yer alıyor.
YABANCI EN ÇOK DİNLENEN TOP 10
1-DJ Snake -Taki Taki
2-David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name
3- LSD - Thunderclouds
4- Dua Lipa & Blackpink - Kiss and Make Up
5- Jax Jones - Ring Ring
6- DHARIA -Sugar & Brownies
7- Calvin Harris -One Kiss
8- Serena - Safari
9- Burak Yeter & Cecilia Krull - My Life Is Going On (Burak Yeter Remix)
10- Clean Bandit -Solo