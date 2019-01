Bu Haftanın 1. sırada yerini alan isim Hande Ünsal oldu. Yeni projesinde Muhteşem bir ekiple çalıştığını ve Sinan Akçıl'ın uğuruna çok inandığını dile getiren başarılı şarkıcı " Seni Sever miydim? " şarkısı ile zirveye çıktı Tebrikler…

EN ÇOK DİNLENEN TOP 10

1-Hande Ünsal -Seni Sever miydim?

2-Gülşen-Bir İhtimal Biliyorum

3- Emrah Karaduman Feat Derya Uluğ -Sürgün Aşkımız

4-Simge - Öpücem

5 -Aynur Aydın - Salla

6-Bahadır Tatlıöz - Kendine İyi Bak

7-Cem Belevi – Mışıl Mışıl

8-Bora Duran – Sana Doğru

9-Ece Seçkin - Dibine Dibine

10-Tuğba Yurt -Masal

Özgün ritmleri ve bulaşıcı enerjisiyle 'Taki Taki' DJ Snake'in Dünya çapında çok sevilen şarkı oldu Dj Snake & Selana Gomez in bir arada olması büyük bir payı var bir çok ülkede şarkı 1 numarada yer alıyor.



YABANCI EN ÇOK DİNLENEN TOP 10

1-DJ Snake -Taki Taki

2-David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name

3- LSD - Thunderclouds

4- Dua Lipa & Blackpink - Kiss and Make Up

5- Jax Jones - Ring Ring

6- DHARIA -Sugar & Brownies

7- Calvin Harris -One Kiss

8- Serena - Safari

9- Burak Yeter & Cecilia Krull - My Life Is Going On (Burak Yeter Remix)

10- Clean Bandit -Solo