Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla geçen yıl ilk kez düzenlenen "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda yaklaşık 3 bin 500 kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Umur Doma'nın ilk single'ı "Fantastik" çıktı. Şarkının sözleri için Onur Özdemir (Onurr), müziği için Ozan Bayraşa ve Onur Özdemir (Onurr), düzenlemesi için de Ozan Bayraşa ile birlikte çalışan Umur Doma, romantik sesi ve özgün yorumu ile büyük beğeni topladı. Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla geçen yıl ilk kez düzenlediği "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nın birincisi Umur Doma, ilk single çalışması "Fantastik" ile müzik piyasasına hızlı giriş yaptı. "Fantastik", GNL etiketiyle tüm platformlarda yayınlanırken, Umur Doma da romantik sesi ve özgün yorumu ile müzikseverlerden tam not aldı.

RUBATO'YU BİLİYOR MUSUNUZ?

"Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür… Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde, adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine, birlikte hissettiklerini ve "Rubato"nun da böylece doğduğunu söylüyor Ve Rubato & Eli Türkoğlu'' Yorgun Yıllarım'' bir dinleyin derim benden size bir tavsiye ..

ULUSAL RADYOLAR TOP 10

1- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

2- Hande Ünsal - Seni Sever Miydim?

3- Buray - Aşk Bitsin

4- Simge – Öpücem

5- Emrah Karaduman feat Derya Uluğ - Sürgün Aşkımız

6- Bora Duran - Sana Doğru

7- Mehmet Erdem - Ağlayamam

8- Edis – An

9- Ece Seçkin - Dibine Dibine

10- Soner Sarıkabadayı - Tarifi Zor YENİ GİRİŞ

ALBÜM TOP 10

1- Ahmet Selçuk İlkan-- Unutulmayan Şarkılar ÇEŞITLI SANATÇILAR

2- Demo - SEZEN AKSU

3- Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Vol.1 – vol 2 ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

4- Bendeniz - Best Of Vol.1 BENDENIZ

5- Ve Nazan Öncel Şarkılar - ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

6- Pop 100 Yeni 8'Li ÇEŞITLI SANATÇILAR YENİ GİRİŞ

7- Seni Senin Gibiler Sevsin - CEYLAN ERTEM

8- Uzun Hikaye - DENİZ SEKİ

9- Arabesk - FUNDA ARAR

10- Aykut Gürel Presents - GÖKÇE BAHADIR

DİJİTAL PLATFORMLARDA EN ÇOK DİNLENEN VE SATIN ALINANLAR

1- GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

2- BİLAL SONSES – TUĞÇE KANDEMİR – İÇİMDE Kİ SEN

3- BORA DURAN – SANA DOĞRU

4- RAFET EL ROMAN – DERYA – UNUTURUM ELBET

5- SONER SARIKABADAYI – TARİFİ ZOR

6- SİMGE – ÖPÜCEM

7- TUĞÇE KANDEMİR – YANLIŞ

8- SERKAN KAYA – TARİFİ ZOR YENİ GİRİŞ

9- KENAN DOĞULU – VAY BE – MAHMUT ORHAN REMİX YENİ GİRİŞ

10- BURAK KING – VAR GİT YENİ GİRİŞ

YOUTUBE'DA EN ÇOK İZLENEN İLK 10

1- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

2- Bilal Sonses - Tuğçe Kandemir - İçimdeki Sen

3- Rafet El Roman - Unuturum Elbet

4- Bora Duran - Sana Doğru

5- Çağla - Saz mı Caz mı

6- Simge - Öpücem

7- Manuş Baba - Bu Havada Gidilmez

8- Mehmet Erdem - Ağlayamam

9- Emrah Karaduman ft Aleyna Tilki - Dipsiz Kuyum

10- Tuğçe Kandemir – Yanlış

YABANCI TOP 10

1- Super Sako Feat Spitakci Hayko Mi Gna cover play

2- Sean Paul Feat Dua Lipa No Lie cover play

3- Jason Derulo Feat Nicki Minaj & TY Dolla Sign Swalla cover play

4- Luis Fonsi &Daddy Yankee feat Justin Bieber Despacito cover play

5- Massari Done Da Da cover play

6- No Method Let Me Go cover play

7- Anne Marie Ciao Adios cover play

8- Inna Gimme Gimme cover play

9- Mahmut Orhan Feat Eneli Save Me cover play

10- Jax Jones Feat Raye You Don't Know Me