Bir büyük usta Ahmet Kaya... Kimileri tarafından, değeri ölümünden sonra anlaşılan, 19 yıl önce aramızdan göçüp gitmesine rağmen hâlâ en çok dinlenen... 'Neye göre, kime göre çok dinlenen?' diyen olursa diye hemen cevaplayayım. Ahmet Kaya, Youtube üzerinde, eserleri en çok dinlenen Türk sanatçı. 2017'de, yani ölümünden yıllar sonra bile listenin zirvesinde. 2018 verileri de bu ay açıklanacak ve beklenti aynı yönde. Bu arada efsane sanatçıyla ilgili bir haberi de ilk benden duyun isterim. Ahmet Kaya'nın hayatı 20'nci ölüm yıldönümünde beyazperdeye taşınacak. Büyük ustanın 'film gibi' hayatı, gerçekten film olacak. Topkapı'da araba yıkayan, Eminönü'nde tezgahta korse satan Ahmet'ten, milyonları peşinde sürükleyen Ahmet'e uzanan öyküsünü sinema salonlarına taşımak için üç büyük yapımcı kıyasıya bir rekabet içinde. Kaya'nın eşini ikna çabaları sürüyor. Düşünsenize ne çok olay var Kaya'nın hayatında... Mesela o meşhur olaylı MGD ödül töreni... Ya da Kaya'nın, dönemin belediye başkanı Erdoğan cezaevine girmeden önce düzenlenen törende "Şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde görüşmek üzere" diyerek Şafak Türküsü'nü okuması gibi... Ne dersiniz, efsane bir film olmaz mı?



HERKES ONU DİNLERKEN O KİMLERİ DİNLİYOR?

Ünlü Popçu Edis'in müzik listesinde hangi şarkılar olduğunu merak ediyor musunuz? İşte Edis'in bu hafta sık sık dinlediği şarkıların ilk 5 listesi. Ben listeyi çok iyi buldum...

1- Mabel Matiz - 'Fırtınadayım'

2- Ebru Gündeş - 'Aşık'

3- Bad bunny - 'Solo de Mi'

4- Troye Sivan - 'Lucky Strike'

5- Janelle Monae - 'Pynk' (feat. Grimes)



CANLI CANLI CAZ

Önceki hafta dinleme şansı bulduğum 'Dear Frank' albümünde Esra Zeynep Yücel, Frank Sinatra şarkıları yorumlamış. Projeyi kıymetli kılan ise bir Türk yorumcusunun, Sinatra şarkılarını, cazın anavatanında, Amerikalı müzisyenlerle canlı canlı kaydetmesi. Malum, hücum kayıt hem yorumcu, hem de müzisyen için fazlaca cesaret gerektirdiğinden, biz daha çok 'montaj' seven bir kayıt sistemiyle çalışıyoruz. Gel gör ki canlı kayıdın tadı başka. Benim albümdeki favorilerim ise 'New York New York' ve 'Fly Me To The Moon' şarkıları oldu.