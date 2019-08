Bir rap'çi arkadaşımızın şarkı sözleri ile başladı her şey ve Hadise'nin konserinde söylediği sözün ardından iş tartışmaya döndü. Mekanın sahibi kim? Kimisi benim dedi, kimisi bir başkasını işaret etti. Hatta geçtiğimiz günlerde Diva Bülent Ersoy, bu konuda bazı isimler bile zikretti. Ersoy; Tarkan ve Ebru Gündeş gibi isimleri sıraladı gönlünce. Peki mekanın gerçek sahibi kim? Millet bu konuda ne düşünüyor? Kim ne derse desin mekanın sahibi belli. Sahneye çıkan isim ne kadar büyük ve önemli olursa olsun, mekanın sahibi onu izlemeye giden sizsiniz, biziz, yani bütün müzikseverler... Öyle ya izleyicidir mekanın sahibi, patronu, yani her şeyi. Zaten eğer bir sanatçı bunu bilir, buna inanır ve buna göre davranırsa, daima baştacı edilir bu ülkede. Geçtiğimiz hafta Bodrum'daki Sıla konserinde, mekanın gerçek sahibi olan izleyiciler bunu bir kez daha ispat etmedi mi? Kısacası mekanın sahibi belli. Kimse boş yapmasın!



Göksel kimleri dinliyor?

1- 'Eagles' / Hotel California

2- 'Kadınım' / Tanju Okan

3- 'Big in Japan' / Alphaville

4- 'Gemiler' / Orhan Atasoy

5- 'Ağlamak Güzeldir' / Sezen Aksu



Heyecanla bekliyorum

Cem Adrian'ın menajerliğini yapan CES Production'dan Onur Genç ile görüştüm. Adrian'ın yaz sezonundaki konserlerinin devam ettiğini söyledi. Sanatçının yarın Kuşadası Amfi Tiyatro'da vereceği konseri heyecanla bekliyorum, ben de orada olacağım. Eğer bu hafta Ege taraflarında olacaksanız; Adrian'ın 23 Ağustos'ta Marmaris'te, 24 Ağustos'ta ise Bodrum Gümüşlük'te olduğunu unutmayın.



Erzincan'a girdim ne güzel bağlar...

Büyük bir ses Aysun Gültekin... Onun sesinden 'Erzincan'a girdim ne güzel bağlar' türküsünü dinledim. Duygulanmamak elde değil... Erzincan Halk Türküleri içinde çok sevilen bir uzun havadır. Güzel olduğu kadar da acı bir gerçeği anlatır. Erzincan, yemyeşil bağlarla çevrili bir ilimiz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu güzel bağlar da, tıpkı o günkü Erzincanlılar gibi hüzünlüydü. Çünkü bu bağlar terk ediliyordu. 1916 yılında, Ruslar Erzurum'u almış, Erzincan'a doğru ilerliyorlardı. Halen yaşlı Erzincanlılar'ın hatıraları arasında kalan, genç nesillerin masal gibi dinledikleri 'muhacirlik', binlerce Erzincanlı'nın Anadolu'nun içlerine göç etmesini ve aylar sonra Erzincan'a geri dönmesi demektir ve türkü şöyle başlar:



Erzincan'a girdim ne güzel bağlar

Erzurum'a vardım dumanlı dağlar

Elleri koynunda bir gelin ağlar

Oy anam anam ben dayanamam

Yüce dağ başında çadır açarım

Seni vermezlerse alır kaçarım

Kahve bulamazsam kenger içerim

Oy anam anam ben dayanamam



ÖNERİ

Playlist'iniz için bir öneride bulunayım... Geçenlerde Serhan Atak'ın 'Slogan' isimli parçasına denk geldim. Güzel ritmi, sözleri ve enerjisi direk dinleyeni içine alıyor. Tam 'Slogan' olmuş, tavsiye ederim.