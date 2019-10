Bu hafta kendisini keşfetmekten büyük zevk aldığım genç bir solistten bahsetmek istiyorum size.

Birçoğunuzun da henüz tanımadığını düşündüğüm için kendisini köşeme taşımak istedim. Ayşen Biten'den söz ediyorum.

Türküleri yanık sesiyle kadife gibi seslendiren bu genç isim, kıskacıma Youtube'da takıldı. İlk önce bir şarkısını keşfettim. Sonra beni etkisi altına aldığı sesinden tüm şarkılarını, daha doğrusu türkülerini dinledim.

Kulağımda öyle güzel bir etki yarattı Ayşen'in sesi. Belli ki sadece müziğe değil, özüne ve türkülere de değer vermiş. Aslında bir nevi en iyiyi ama en zoru seçmiş Biten. Ne de olsa genç kitlenin yeni ve alternatif müziğe merakı malum. Ülkede pop bile bu tarzın karşısında ayakta durmaya direnirken, Biten'in bu ezgilere gönül vermesi takdire değer doğrusu.

Son olarak da aldığı eğitimden bahsetmeden geçmek olmazdı.

Kendisi Uzay ve Havacılık Mühendisliği mezunu. Bunu öğrendiğimde çok şaşırdım çünkü sesi ve tarzıyla konservatuvarlı olduğunu düşünmüştüm.

Kendisini tebrik ediyorum, bu özel sesleri hepimizin desteklemesi gerekiyor. Dinlemeyenlere de birkaç parçasını internetten dinlemelerini tavsiye ediyorum. En beğendiğim türküsü ise 'Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla'.



Götür beni 'Aya'...

'Felaket' adlı şarkısıyla trend listelerini alt üst eden rapçi Ezhel, son teklisinin üzerinden çok zaman geçmeden Murda ile birlikte yeni bir single'a imza attı. 'Aya' adlı şarkı, klibiyle birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Her iki müzisyenin de ismi ülke sınırlarını aşarken Ağustos ayını bitirirken çıkardıkları 'Boynumdaki Chain' adlı şarkıdan sonra turne hazırlığı öncesi paylaştıkları 'Aya' Youtube'da şimdiden 15 milyon kez dinlendi. Jonas Beck'in yönetmen koltuğuna oturduğu, yapımını Pearl Minaj ve Job Lodder'ın üstlendiği şarkının prodüktörü ise Spanker.



Boğaz'ın kıyısında Afrika ezgileri

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen Red Bull Music Festival İstanbul'un ikincisinin 1 Ekim'de başladığını ve 15 Ekim'e kadar devam edeceğini öğrendim. Ben de hem biraz eğlenmek, hem de Boğaz kıyısında müzik dinlemek için soluğu festivalin ilk durağı olan Feriye'deki Alpha Beat Night'ta aldım. Dans müziği ve rap'i harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo, müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu ilginç bir gece yaşattı. Etkinlikte Afrika'nın eğlenceli, enerjik ve özgün ritimleri Boğaz manzarasına karıştı. Gecede Sennheiser standına da uğradım. Ayrıca festival kapsamında Akaretler'de kurulan Red Bull House of Music ile söyleşiler, canlı radyo performansları ve sergileri de var.



Kerem Tunçeri kimleri dinliyor?

Can Gox - İçimde Ölen Biri Var

2- Pavarotti - Nessun Dorma

3- Manus Baba - İki Gözümün Çiçeği

4- Ed Sheeran - Andrea Bocelli Perfect

5- Ahmet Kaya - Tuncel Kurtiz Sevgi Duvarı