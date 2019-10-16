Son bir haftadır tüm Türkiye, şanlı Mehmetçiğimizin Güneydoğu sınırımızda, hatta sınır ötesinde terör örgütlerini temizlemeye yönelik yaptığı operasyonu konuşuyor. Hepimiz günlerdir bu olaya kilitlendik. Sosyal medyada Türk bayrakları dalgalanıyor. Genci, yaşlısı, Laz'ı, Çerkez'i, herkes tek yürek. Operasyondan gelen gurur verici haberler bizi mutlu ederken, elbette verdiğimiz şehitler de yüreğimizi dağladı. Bazı sanatçılar konserlerini iptal ederken, bazıları da 'Konseri iptal etmeyelim, gelirini Türk Ordusu'na ve Mehmetçiğe bağışlayalım' diyerek güzel bir harekette bulundu.



Tüm bunlar yaşanırken a Haber ekranlarında şarkıcı Yusuf Güney'e rastladım. İçinden gelmiş, askerimize bir nebze moral olabilmek için kalkıp taa oralara gitmiş. Sen ne güzel adamsın Yusuf Güney! Daha önce de doğuda birçok yere gönüllü giden Güney, Afrin'deki askerlerimiz için de birçok kez destek olmuştu. Kimseden akıl almadan, kimsenin onu arayıp organize etmesini beklemeden, kimseden korkmadan, kimseye eyvallah etmeden tek başına kalkıp operasyonun üçüncü gününde soluğu Akçakale'de alan Yusuf Güney'e büyük alkış. Umarım şehit haberi gelene kadar sosyal medyada ölü taklidi yapan diğer sanatçılar da Güney'i ekranda izlemiş ve kendisine örnek almıştır. Bu arada sosyal medyada ise bazı kişiler Güney'i bedelli askerlik yaptığı için eleştirdi ve onu bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştı. Beyinleri ancak hainliğe çalışan kesime sesleniyorum: Askerimize desteğe giden Yusuf Güney'in tırnağı bile olamazsınız.



Tatlıses'in şarkısına yeni yorum

Şarkıcı Mehmet Er, ikinci çalışması 'Bırakın Gitsin'i müzikseverlerle buluşturdu. Daha önce İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği, sözü Levent Bektaş'a, müziği Uğur Bayar'a ait olan parça benim de her zaman sıkılmadan dinlediğim bir şarkı. Mehmet Er'in yorumunu da oldukça başarılı buldum. Er, bana şarkısının çok sevildiğini, güzel tepkiler aldığını söyledi. Ben beğendim, sizce nasıl olmuş?



Ufuk Bayraktar kimleri dinliyor?

1-Neşet Ertaş- Cahildim Dünyanın Rengine Kandım

2-Edip Akbayram-İstanbul

3-Cengiz Özkan- Değme Felek

4-Ben Fero- Biraderim İçin

5-Müslüm Gürses- Affet