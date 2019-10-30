Birçok yazımda da dile getirdiğim gibi; sanatçı ile sevenleri arasındaki en sıcak bağdır sahne. Tabii ki, elinde mikrofon, arkasında DJ ve dansçılar, müzik kalitesi eksilerde, 'eller havaya' ucuz playbacklerin olduğu sahnelerden bahsetmiyorum.

Gerçek performansların ve o unutulmaz sahnelerin geçmiş yıllarda gazino kültüründe yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ayrıca bu kültürün sahnelere kazandırdığı unutulmaz isimleri de, müzik camiasına kattığı değeri de es geçmemek gerekir.



YATIRIM YAPILIYOR

Şimdi size müzik adına güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Günay Restaurant dışında kış aylarında önemli sesleri dinleyebileceğimiz restoran ortamı İstanbul'da pek kalmamıştı.

Hatta benim bildiğim yoktu.

Gerek bütçeler, gerekse sanatçıların bu konudaki pervasızlığı, bu kültürü öldürmek üzereydi.

Şimdi ise bu kültürün yeniden canlanmaya başladığını, mekan sahiplerinin de buna yatırım yaptığını görüyoruz.

Bu mutluluk verici.

Bu konuda aldığım duyumlara bir yenisi daha eklendi. Kebaplarıyla tanınan Kaşıbeyaz, geçtiğimiz günlerde Gala markası ile her cumartesi, yeni ve pırıl pırıl bir ses ile gazino anlayışına geri döndüğünü duyurdu.

Sahneye çıkan genç ses ise Mete Can. Belki yıllar sonra, onun hakkında 'genç ve yetenekli bir ses' yazdığım için kendimle gurur duyacağım.

Okuduğu fantezi ve arabesk parçalar ile benim yüreğime inmeyi çoktan başardı.

Umarım sizde de aynı lezzeti bırakır. Kaşıbeyaz Gala'da da daha nice yeni sesler gazino eğlencesi ile misafirleriyle buluşur.





Adrian ve Mehan'dan su gibi yorum

Ben çok severim Cem Adrian'ı. O özel sesini ve sahne başarısını bu satırlarda defalarca yazmışımdır. Geçen gün unutulmaz sanatçı Ahmet Kaya'nın doğum günüydü. Ve Adrian'dan tam da beklediğim hamle geldi.

Adrian, bu vesile ile yine sesini ve yorum farkını bu satırlara yazdığım genç isim Hande Mehan ile çok güzel, çok duygulu bir düete imza attı YouTube'da.

İkilinin birlikte söylediği Kaya'nın unutulmaz eseri 'Kum Gibi', su gibi yorumuyla insanın tüylerini diken diken yapıyor.

Yüreğinize sağlık. Doğum günün kutlu olsun Ahmet Kaya.



Orka Orkestrası'ndan yeni 'Kime Ne'

Orka Orkestrası ile müzik sektörüne yeni bir soluk getiren Özgür Ordulu, Kenan Doğulu'nun 'Kime Ne' şarkısını yeniden yorumlamış.

Çok da güzel olmuş.

'Kime Ne', DMC etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Bu seneye damgasını vuracak şarkısının klibini ise İlyas Yalçıntaş, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl gibi isimlerle çalışan Emrah Özbilen, Netaş Platoları'nda, 40 kişilik ekiple çekti.





Mehmet Topal kimleri dinliyor?

1-Ahmet Aslan / Minnet Eylemem 2-Cem Karaca / Sen de Başını Alıp Gitme 3-Barış Manço / Ahmet Bey'in Ceketi 4-Cem Karaca / Üryan Geldim 5-Can Gox / Islak Islak