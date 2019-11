‘Erik Dalı’ kavgasının tarafları konuştu

‘Erik Dalı’ şarkısı 360 milyon kez tıklanan Ömer Faruk Bostan, elde edilen gelirden pay isteyince yapımcı Tayfun Soydemir’le arası bozuldu. Şarkıya yasak koydurduğu iddia edilen Soydemir “İzinsiz paylaşım yaptığı için parçası durduruldu” diye konuştu. Bostan ise “Projenin fikir babası benim, eseri her yerde söyleyebilirim” dedi

'Erik Dalı Gevrektir' ile düğün ve eğlencelerimize giren Ömer Faruk Bostan, geçtiğimiz günlerde yapımcısına sitem etti. 360 milyon kez izlenen 'Erik Dalı Gevrektir' şarkısı, yapımcısı Tayfun Soydemir ile şarkıyı söyleyen Ömer Faruk Bostan'ın arasını açtı. Sözlerini 30 yıl önce hayatını kaybeden Kadir Türen'in yazdığı şarkı sosyal medyada patlayınca, kazanılan para şarkıcı ile yapımcıyı karşı karşıya getirdi. Ömer Faruk Bostan, şarkının elde ettiği gelirden pay isterken, yapımcı Tayfun Soydemir'in sanatçıya şarkıyı sahnede söylememesi için yasak koydurttuğu iddia edildi. Bu iddialar karşısında iki taraf sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu. İşte şarkıcı ve yapımcının söyledikleri...





YAPIMCI TAYFUN SOYDEMİR:



'Bostan korsan yayın yaptığı için şarkısı durduruldu'

* Şirketimiz ile Ömer Faruk Bostan arasında, mahkemeye intikal etmiş bir olay yok. Sanatçının kendisiyle özdeşleşmiş 'Erik Dalı' parçasını konserlerde okunmaması için aldırdığımız bir yasak olduğu bilgisi gerçek dışı. Şirketimizde kayıtlı sanatçılar canlı performanslarını istedikleri gibi icra edebilir ve mali yükümlülükleri de yok.

* Sanatçının yayın hakları tarafımızca devralınıyor. Sanatçılardan dijital medyada yapacakları paylaşımları bize bilgilendirmelerini ve yaptıkları paylaşımlardan gelir elde edilecekse bize bildirmelerini istiyoruz.



'TELİF HAKLARI BİZE AİT'

* Bostan'ın, telif hakları şirketimize ait 'Erik Dalı' isimli parçayı Youtube'da paylaşmak istediğinde bizden izin alması ve şarkının telif haklarının şirketimize ait olduğunu bildirmesi gerekiyordu. Youtube yayınlarının durdurulmasına Bostan'ın bilinçli-bilinçsiz eylemleri neden olmuştur. Yaptığı yayın, korsan statüsüne geçmiş.

* Bostan ile yedi yıldır çalışıyoruz. Kendisi şirketimizin politikasını iyi biliyor. Şu an kendisiyle yazışmalarımız ve bilgilendirmeler devam ediyor. Mesele çözülmezse, son çare olarak dava açmak zorunda kalabiliriz. Halkın bağrına bastığı, birlikte ekmek yediğimiz şarkılarımızın, mahkeme koridorlarında değersizleşmemesi için elimizden geleni yaptığımızı bildiririz.



ÖMER FARUK BOSTAN:



'Eser anonimdir, her yerde icra edebilirim'

* Henüz karşı tarafa açılmış bir davamız yok ancak bu açılmayacak anlamına gelmez. Öncelikle 'Erik Dalı'nı radyo, TV ve konserlerde okumama engel yoktur. Projenin fikir babası benim. Süre veya mekan gözetmeksizin her yerde okurum. Anonim bir eserdir, herkes icra eder, kısıtlama getirilemez.

* Stüdyo, sazlar, klip, bazı oyuncuların giderleri, fotoğraf/kartonet tasarımı, eser işletme hakları alınırken bandrol için ödenen bedeller ve kargo gibi masraflar, firmaya dostluk çerçevesinde elden verilmiştir. Firma, giderleri kendi adına faturalatmıştır.



'TEMİZ KAYITTAN DİNLENSİN'

Çok kişi tarafından okunan 'Erik Dalı' adlı eseri, bahsi geçen albüm öncesinde de okudum. İnternette canlı performanslarım çok dinleniyordu. Benim demo kayıtlarım üzerinden yapılan görüntüler, beğeni kazanıyordu. Birçok yerde tıklanma sayısı 1 milyon ila 8 milyon arasında değişen 10'dan fazla videom vardı. İnsanlar daha temiz kayıt dinlesin, hem de eser daha geniş kitlelere yayılsın diye albüm yapmaya karar verdim. Başta "Herkes okudu, sen de okudun. Bak 8 milyon dinlenen videoların var! Vazgeç bu eserden" dediler ama ısrarlarım sonucu eseri albüme koymayı kabul ettirebildim firmama. Daha sonra da kaydı iyi olmayan videoları kaldırdık, dinleyicilerin de takdirini kazandık. 360 milyonu aşmış paylaşımın geri planında bunları yaşadım ben.



MENAJER GÖKHAN ALKAŞ



'Sözleşmede 'Maddi karşılık beklemiyorum' ibaresi yok'

Ömer Faruk Bostan'ın menajeri Gökhan Alkaş, yapımcı Tayfun Soydemir ile aralarında yaşanan krizle ilgili şöyle konuştu: "Bostan ile daha önce yapılan sözleşmeyi ihtarname ile istedik. Kendisinin iyi niyet çerçevesinde imzaladığı sözleşmede 'Bedel aldım, bedel almayacağım veya istemiyorum. Mali haklarımdan feragat ediyorum veya maddi-manevi hiçbir karşılık beklemiyorum' gibi tek bir satır, ifade yoktur. Bu projeyle ilgili Bostan'a ödenmiş kuruş meblağ veya hediye altında herhangi soyut-somut hiçbir şey de yoktur."