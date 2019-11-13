Zaman zaman yazılarımda geçmişten günümüze ulaşmış müzik değerlerine yer vermeye çalışıyorum.

Bu yazımda ise size ülkemizin yetiştirdiği en büyük klarnet ustalarının anısına yapılan Klarnet Festivali'nden bahsedeceğim. Serkan Çağrı'nın emeğiyle hayata geçen Klarnet Festivali'nin birisi büyük usta Şükrü Tunar anısına yapılmıştı.

Müzik aletlerinin hemen hepsi ruhumuza farklı duygular yüklese de, ben kendi adıma keman ve klarneti hep ayrı tutarım.

İkisinin de bende bıraktığı haz bambaşka.

Ama klarnet üstadı Şükrü Tunar'ın ustalığı, bu enstrümana adını yazdıracak kadar eşsiz.



50'DEN ÇOK BESTE

1907 yılında Edremit'te dünyaya gelen Tunar, yaşadığı dönemin en eşsiz seslerine klarneti ile eşlik etti. Klarneti hayatıyla adeta özdeşleştiren Tunar, Zeki Müren gibi bir devin arkasında çalarken hayatını kaybetti.

Ailesinde müzik ile uğraşan kimse olmamasına rağmen onun musiki ile tanışması ise çok ilginç...

Henüz ilkokul çağındayken, eline geçen bir teneke düdük ile şarkılar, türküler çalmaya başlar Şükrü Tunar.

1. Dünya Savaşı yıllarında Edremit'e gelen bir bando takımında klarnet çalan bir asker gördükten sonra bu enstrümanı çalmaya heves eder.

Sanatçı, sadece muhteşem klarnet performansı ile değil; yaptığı besteleri ile de ölümsüzleşti.

Yaklaşık 50'den fazla besteye imza atan Şükrü Tunar'ın eserlerinden biri de benim de çok severek dinlediğim, birçoğunuzun bildiği 'Canımın Yoldaşı Ol.' Ben de sanat adına yapılan bu özel haftada her müzik olayını yakından takip edip sizler için izlemeye ve aktarmaya devam edeceğim. Bu arada Serkan Çağrı, bu yılki festivali, bir başka usta, büyük ozan Aşık Veysel anısına düzenliyor.



Erzincan Tren Garı'nda klip

Şarkıcı Oğuz Aksaç, 'Benim Hikayem' adlı yeni single'ını Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Erkan Ketenci'ye ait olan şarkının canlı kayıtlarında kemanlarda İstanbul Strings, bateride Bülent Ay, gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda ise Cem Güneri'nin imzası var. 'Benim Hikayem'in klibi şarkının aranjesini de yapan Mustafa Sarıkaya yönetmenliğinde benim de memleketim olan Erzincan'da çekidi. Erzincan Valiliği'nin desteği ile Erzincan Tren Garı'nda ve turistik Doğu Ekspresi'nin Kemaliye / Çaltı-Erzincan güzergahında gerçekleştirilen çekimler çok başarılı. Oğuz takipteyim seni.



Cenk Tosun kimleri dinliyor?

1-Tuğçe Kandemir - Yelkovan

2-Mabel Matiz - Gözlerine

3-Mabel Matiz - Boyalı da Saçların

4-Sıla - Karanfil 5-Merve Özbey - Kül

