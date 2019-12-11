Geçtiğimiz günlerde pop müziğin ve bu müziğe emek verenlerin sektör içinde düşüşe geçmesinden ve rap'in yükselmesinden bahsetmiştim. Sebep olarak da kendini geliştiremeyen veya yenileyemeyen popçulardan bahsetmiştim. Son zamanlarda aldığım duyumlar ve sektörden edindiğim bilgiler doğrultusunda, ismini vermeyeceğim birçok popçunun yeni çalışmalarında rap müziğe ve bu tarza yakın sound'lara kaydığını öğrendim. Sanırım konu yanlış anlaşıldı. Kendini ve üretimini yenilemekten bahsediyorum, var olanı taklit etmekten değil... Daha özgün ve günümüz zevklerini yansıtan yeniliklerden söz ediyorum. Yani siz durumu yanlış anlamışsınız beyler, bayanlar! Herkes kendi tarzında yenilenmeli, üretmeli ve kendi tarzını ortaya koymalı. Başkalarının ayak izlerini takip edenler ancak takip ettiklerinin vardıkları yere varırlar. Bu sözlerimi işin muhataplarının üstüne almasını isterim. Amacınız güncel işleri taklit edip daha fazla popüler olmak ve para kazanmak olabilir. Ancak amaç yaptığınız müzik tarzına hizmet etmekse yol yöntem bu değil...







Gökçe bu kez bir cover'a sığınmadı

Cover şarkılardan medet umanların müziği getirdiği nokta malum... Bir önceki 'Padişah' şarkısı ile sesine ve tarzına ihanet eden genç solist Gökçe Kırgız, yeni şarkısı 'Mızrak' ile bu defa sınıfı geçti. Sesine ve yorumuna uygun slow bir şarkı yaparak doğru bir seçim yapmış. 'Artık ben de varım' dediği sahne dünyasında belki de zaman içinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacak. Söz ve bestesi çok sevdiğim Murat Güneş'e ait. Yeni bir şarkı ile risk almış, bir cover şarkının eteğine sarılmamış Gökçe. Bize de onu tebrik edip dinlemek düşüyor.







Kodes'in şarkısı 2020'ye damga vurur

Henüz piyasaya çıkmamış bazı şarkıları önceden dinleyip fikirlerimi sanatçılara iletiyorum. Kodes'in, Toprak Kardeşler'le iş birliği yaptığı ve yakın zamanda piyasada olacak'Arıyorsan Buradayız' şarkısı için yorumum ise net ve kesin. Bu şarkı, yakın zamanda rap dünyasındaki dengeleri değiştirebilir. Şarkıyı sadece beğenmekle kalmadım, 2020'nin yeni trend şarkısı olacağını da öngördüğümü söylemek istiyorum. Yolu açık olsun.







Hakan Çalhanoğlu kimleri dinliyor ?

NAZA

LOIN DE MOI



MEHMET AKYILDIZ

DOLDUM DOLANA KADAR



EZHEL-MURDA

BOYNUMDAKI CHAIN



ERSAY ÜNER GÜM



UMUT TIMUR

CHULA