Geride bıraktığımız 2019 yılı, sadece ülkemizde değil tüm dünyada müziğin dönüşüm yılı oldu. 2020 ise öngörüme göre karmaşık zevklerin yaşanacağı bir yıl olacak gibi görünüyor. Yani müzik bir alana, bir tarza bağlı kalmayacak, müzisyenler yüreklerinin sesini dinleyecek. Hem geçtiğimiz yılı, hem de 2020'de öngörülerini müzik sektörünü yöneten devlere de sordum. İşte buyurun onların görüşleriyle müzik sektörünün geçmişi ve geleceği...



'POP ATAĞA GEÇECEK'

Samsun Demir: "2019 yılı içinde CD satışları ciddi bir düşüş gösterdi. Yaklaşık yüzde 40-50 oranında gerileme oldu. Dijital alanda ise yükseliş sürüyor. 2019'da yüzde 18-22 oranlarında gelir artışı yaşandı. Rap müzik 2019'da ciddi atak yaptı. Ancak ciro anlamında pop ve back katalog müzik, ağırlığını sürdürüyor. Rap'in katılımı müzik sektörünü zenginleştirdi, renk kattı. Bu yükseliş, pop müziği olumlu anlamda etkileyecektir. 2020'de gençlerin yeni melodiler, yeni sözler arayışının devam edeceğini düşünüyorum. Pop müzik de buna dahil olacak. Rap'çiler ve popçular birlikte çalışmalar yapabilirler bence. Müzik ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalıdır. Sonuçta şarkılar yapıyoruz biz. Bir müzik türü niye diğerini kötü etkilesin ki!"



'CD SATIŞLARI ÇOK AZALDI'

Febyo Taşel: "2019, müziğin dijital alanda üretiminin arttığı bir yıl oldu. Fiziksel üretim yani CD satışının artık iyice azaldığı ve satış mağazalarında müzik köşelerinin neredeyse yok denecek hale geldiği döneme girdik. Dijitalleşmenin doğurduğu, dünyayla entegre olmayı ve özgürlüğü iyi değerlendiren bazı müzisyenler; neo arabesk, rap, hip hop ve trap tarzlarla listeleri zorladılar ve başarılı oldular. Bundan dolayı "Ana akım pop müzik bitti" diyenler oldu, buna katılmak mümkün değil. Müzikte bir türün bitmesi diye bir şey olmaz. Dönemsel olarak zevkler değişebilir. Aynı zamanda yaptığımız üretimleri zorla kimseye sevdiremeyiz. Samimi ve iyi yapılan her içerik karşılığını bulur. 2020'de pop müzikte iyi ve etkili şarkılar olacağını düşünüyorum. Bir odanın içinde tek başına müzik yapacağımıza beraber daha keyifli ve samimi şarkılar üretelim."



'ABONELİKLER ARTTI'

Cengiz Erdem: "2019'da Türkiye dijital müzik ekonomik verilerinin büyük bir kısmı aboneliklerden geldi. Bu verilerden de artık müzik dinleyicisinin ücret ödemekten çekinmediğini görüyoruz. Bu olumlu bir dönüşüm. 2019'da müzik ve teknoloji arasında yükselen bir iş birliği oldu. 2020'de müziğin giyilebilir teknoloji alanında da yükselerek daha da popüler olacağını düşünüyorum. Yapay zeka desteği ve sanal gerçeklik ürünleri için de müzik vazgeçilmez bir ihtiyaç olacak. Müzik türleri açısından bakacak olursak; her türde alternatif müzik akımları ile birlikte birçok yeni müzik türü de hayatımıza girdi. Dijital portallar sayesinde müzik türlerinin tamamına açık bir mecra var."



'BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI'

Polat Yağcı: "2019, müzik sektöründe büyük bir değişim rüzgarının yaşandığı bir yıl oldu, sosyal medyanın gücünü tekrar hatırlattı. Birçok genç müzisyen bu gücü doğru kullanarak hayatımıza girdi. Rap'in yükselişe geçtiği bir sene oldu 2019. Rap'in önde gelen isimlerinin gerek ortak projeleri, gerek birbirleriyle olan müzikal rekabetleri müzik sektöründeki dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin önemli markalarının pazarlama stratejilerini de etkiledi. Bu yıl Türkiye'de pazarlama, rap'in etkisi altındaydı. Dijital bir dönemdeyiz. Yenilikleri takip etmek, dinleyiciyi iyi analiz etmek, stratejiyi tüketiciye göre yapmak önemli. Rekabet arttıkça kalite de artıyor, daha iyi şarkılar üretiliyor. Müzik evrenseldir ve tarzı ne olursa olsun hepimizin ortak noktasıdır. 2020'de trendi, müzik dinleyicisinin beklentisini karşılayan tarzlar ve sanatçılar belirleyecektir."



2019 da kimleri dinledim?

Cem Adrian - Öf Öf

Merve Özbey - Kül

Murda&Ezhel - Aya

Mabel Matiz - Mendilimde Kırmızım Var

Mero - Olabilir

Müslüm Gürses&Sezen Aksu - Sebahat Abla

Adamlar - Zombi

Demet Akalın feat. Haktan - Yekten

Ziynet Sali - Bana da Söyle

Ebru Gündeş - Aşık