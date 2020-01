Ceza, Killa Hakan, Ezhel, Ben Fero'nun birlikte söylediği ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren 'Fight Kulüp' şarkısının ikincisi geliyor. İlk çıktığı anda dünya listelerine girmeyi başaran şarkının bakalım yeni versiyonu için ne gibi sürprizler düşünüldü? Projeye bu kez hangi isimlerin dahil olduğunu en az hayranları kadar ben de merak ediyorum. Projenin ilki birçok kesimden eleştiri almasına rağmen dinlenme rakamları ile bu eleştirileri alt etmeyi başarmıştı. Şubat ayında piyasada olması planlanan yeni Fight Kulüp için Killa Hakan da çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Dünyanın en ileri teknolojisini kullanarak hazırlayacağı bu projede yine alanında en başarılı isimlerin yer alacağına eminim. Killa Hakan her ne kadar farklı tarzı ve belki de sert söylemleri ile gündemde olsa da, müzikal başarısını göz ardı etmemek lazım. Beğenirsiniz ya da beğenmesiniz bu ayrı bir konu ama bir Türk şarkıcı tüm dünyada ses getirmeyi başarıyorsa bunu görmezden gelemeyiz.



Fabrikasyon klip çekmeyenlere alkış

Müzik adına yapılan her işin takipçisiyim. Bu hafta size iki genç yönetmenden bahsedeceğim. Sektörde artık yüzlerce klip çekmiş, işi fabrikasyona dökmüş çok yönetmen var. Bu isimlerin çektiği kliplerin hepsi birbirine benziyor. Bu nedenle farklı klipler daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Funda Arar'ın 'Bakma Bana Öyle', Ayşe Hatun Önal'ın 'Efsane', Gülden'in ise 'Yakarım İstanbul'u' şarkılarına çektiği başarılı klipler ile tanıdım bu iki genç yeteneği. İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'den söz ediyorum. Sıkı takipçinizim, başarılarınızın devamını dilerim.



Özer'den sosyal medyanın genç yeteneklerine destek

Zerrin Özer, şüphesiz yaşayan en büyük seslerden biri. Uzun zamandır kendisi hakkında yazmak istiyordum aslında. Benim de en hayran olduğum seslerden biridir. Güçlü ve tartışılmaz gırtlak yapısı bence çok az insanda var. Neyse gelelim konuya... Sanatçı, TRT Müzik'te perşembe akşamları 'Zerrin Söylüyor' adlı bir program yapıyor. İlk bölümünde kendi sesiyle seyirciye müzik ziyafeti çekiyor. İkinci bölümde ise yeni yorumculara şans veriyor. Konuklarını ise genellikle sosyal medyanın yeni keşiflerinden seçiyor. Gençleri desteklemesi ne kadar güzel bir hareket değil mi? Kendisini tebrik ediyorum.



AHMET KURAL KİMLERİ DİNLİYOR?



İSMAİL TUNÇBİLEK

MENKIBE



DORANTES

OROBROY



MANGA

BİR NEFES



TAKSIM TRİO

TÜM ALBÜMLERI



MÜSLÜM GÜRSES

TÜM ALBÜMLERİ