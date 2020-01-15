Günümüzde mazikten, nameden, notadan anlamamamasına rağmen "Ben şarkıcıyım" diye geçinen bir sürü isim var. Bu nedenle fenomen Enes Batur'un "Ben şarkıcı değilim. Konser vermek niyetinde de değilim, beni sevenlere bir sözüm vardı, onun için bir şarkı söyledim" demesi ilginç geldi bana. Bugüne kadar yaptığı hiçbir projeyi izlemediğim bu genç adamın internette dolanan 'Dolunay' şarkısı benim de dikkatimi çekti. Evet, muhteşem bir sese sahip değil ama güzel bir işe imza atmış Batur. Alt yapısı, aranjesi ve tabii ki sözleri ile de beğenimi kazandı bu şarkı. İyi isimler ile çalışmış. Söz&müzik: Emre Şakar'a ait. Alican Özbuğutu&Özkan Meydan'ın yaptığı aranje insanı şarkının içine çekiyor. Batur şarkıya kendi yönetmenliğinde bir klip de çekmiş, keyifli de olmuş.

Şarkı şu anda dijital platformlarda 36 milyon dinlenmiş. Duyduğum kadarı ile 100 milyonu aşarsa Batur'un, sevenlerine bir sürprizi olacakmış. Batur, iyi bir ekip ve altyapı ile ikinci bir şarkı daha yapacakmış.

Enes, eğer bu kalitede ve keyifte bir şarkı yapacaksan bence 100 milyonu hiç bekleme! Sen yap, sevenlerin takdir edecektir. Bu arada dinlemeyenleriz varsa eğer, 'Dolunay'ı dinleyin derim.



Gülşen ve Edis 'Bitti' demeden pop bitmez

'Pop mu, rap mi?', 'Hangisi daha ileride ya da hangisinde daha iyi üretim var?' tartışmalarını 2019 yılında çok yaptık. Ben de bu köşeden defalarca pop şarkıcıları için bazı eleştirilerde bulundum. 2020'nin umut verici yeniliklerle geçeceğini düşünüyorum. Müzik dünyasının iki ünlü sesi Gülşen ve Edis, bu yeniliklerin ayak seslerini hissettirdi bize... İkili, son günlerde birlikte çıkaracakları iddialı bir düet için çalışmalarına hız verdi. Proje ile ilgili kiminle görüştüysem, muhteşem bir şarkının geleceği yönünde sinyaller alıyorum. Usta bir yorumcu ve besteci olan Gülşen ile son dönemlerin en iyi genç şarkcısı Edis'in birlikte üreteceği işin 2020'ye damga vuracağına eminim.



20 GÜN SONRA

Gülşen ve Edis, bu proje ile müzik sektörüne "Biz 'Bitti' demeden pop bitmez" mesajını verdiler. Gülşen, daha önce de Murat Boz ile 'İltimas' isimli şarkıda düet yapmış, bu düet çok ses getirmişti. 20 gün içinde hazır olacak bu proje için ikili son bir yıldır hazırlanıyormuş. Şarkıyla ilgili Edis ve Gülşen cephesi kadar yapım şirketi DMC'nin de büyük heyecan içinde olduğunu öğrendim.



Murda kimleri dinliyor?



1- YOUNG THUNG - HOP OFF A JET FEAT

TRAVIS SCOTT



2- IDALY - HYENA FEAT

KEVIN & HEF



3- HEF

460 N KINGSROAD



4- LIL BABY

SUM 2 PROVE



5- FRENNA

BIDDEN IN DE JEEP

