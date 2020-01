Murda ve Ezhel işbirliğinden doğan 'Aya' şarkısı, bildiğiniz gibi dünya listelerinde ilk 10'da yer almayı başarmış, hem dünyanın farklı ülkelerinden, hem de ülkemizden tam not almıştı. Şarkının tadı ve popülerliği hâlâ devam ediyor.

Aynı ikilinin yeni çalışması olan 'Bi Sonraki Hayatında Gel' isimli şarkı ise en az 'Aya' kadar başarılı, bence yine rap dünyasına damgasını vuracak. Şarkı müzikseverlerle henüz beş gün önce buluşmasına rağmen, klibi 6 milyonun üzerinde izlendi.

'Aya' gibi dünya listelerinin ilk sıralarında yer almayı başardı.

Her zaman söyledim, yine tekrarlıyorum; Türkçe rap'in başarılı temsilcilerinin dünya çapında dinlenmesi ve beğenilmesi bizim için gurur verici.

Umarım bu isimler gittikçe çoğalır. Bizler de onları yerden yere vurmak yerine destekler ve alkışlarız.

'Bi Sonraki Hayatında Gel', Ezhel'in Haziran ayında Hollanda ziyareti sırasında Murda ile bir araya gelmesiyle çıkmış.

Her biri şarkının kendi söyledikleri kısmını kendilerine ait duygu ile tamamen birbirinden bağımsız olarak yazdı. Kısaca iki ayrı duygunun sentezi ile çok güzel bir iş çıkmış yine. Tıpkı iki farklı enstrüman ile ortaya çıkan yepyeni bir ses gibi. Tebrikler Murda ve Ezhel!



Hayrettin'den şaşırtan şarkı

Youtube'da komik videolarını adeta gülmekten kırılarak izlediğim Hayrettin, yeni çalışması ile beni hayretler içinde bıraktı. Öncelikle bir şarkı hazırladığını duyduğumda bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Parçayı henüz yayınlanmadan önce dinleme imkanım oldu. Açık söylemeliyim; dinledikten sonra "İyi ki yapmış bu şarkıyı" dedim. Bence bir şarkı ile kalmasın, devamı da gelsin. Sözleri ve müziği sevgili dostum Murat Güneş'e ait 'Madalyon' adlı şarkıya geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta klip çekilmiş. Klibin yönetmenliğini Tolga Doğruer ve Emrah Bilge Boz üstlenmiş. 'Madalyon', önümüzdeki günlerde TODO Müzik etiketi ile dijital platformda yerini alacak. Şimdiden hayırlı olsun...



Sokak sanatçılarını es geçmeyin

Soğuk havaların iliklerimize işlediği bu kış günlerinde içimizi ısıtan şeylerle karşılaşmak da mümkün. Geçtiğimiz günlerde metrobüs durağında rastladığım görme engelli sokak sanatçısı kadının sesi de içimi ısıttı. Onu orada dakikalarca dinlerken üşüdüğümü bir an bile hissetmedim. Söylediği türküler gerçekten içime işlemişti. Yoldan gelip geçen ve belki de onu duymayan yüzlerce insana rağmen sanki onu dinlediğimi biliyor gibi dakikalarca susmadı ve orada küçük bir dinleti sundu bana. Bazen önünden geçip gittiğimiz bu insanların farkında bile olmayabiliyoruz. Ama o an şunu düşündüm: Onlar bedensel engelleri nedeniyle bizi göremiyor olsalar da, bizim bir an bile olsa durup onları görmemiz gerekmez mi? Size de tavsiyem; yoğun iş temponuzun ve hayat mücadelenizin arasına söylediği bir türkü ile girmeyi başarabilen bu sokak sanatçılarına dönüp bir bakın...