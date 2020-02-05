54. Super Bowl'un devre arasında performans sergileyen Jennifer Lopez ve Shakira, yaptıkları şovla bir kez daha herkesi kendilerine hayran bıraktı. Benim de bir müziksever olarak söyleyeceğim birkaç sözüm olacak konu ile ilgili... Ama bu sözlerim o starlara değil, bizim kendi pop yıldızlarımıza ya da adayı olan şarkıcılarımıza olacak.

Öncelikle merak ediyorum kaçı bu şovu izledi? Kaçı sahneye çıkmak, şarkı söylemek ve şov yapmak adına gördüklerini bir yere not aldı? Çünkü gerçekten soluk kesen, muhteşem bir görsel şölen yaşattı iki star izleyenlere.

Sıradan konserlerinde bile harikalar yaratmayı başaran JLo ve Shakira, mutlaka Super Bowl konserine insan üstü bir çaba ile hazırlanmışlardır. İki genç kadın magazin basınında daha fazla yer almak için ne diğer popçu arkadaşlarına atıfta bulundu, ne de kıyafetindeki payet sayısına, elbiselerinin gösterişine odaklandı. İki yıldız sahneleri, sesleri, şarkıları, dansları; kısacası sadece performansları ile saatlerce ter dökerek haber oldular. Shakira benden 10 puan aldı, JLO ise daha da kusursuzdu. Yeni trend puan olsun, JLO'ya 10 üzerinden 11 vermeyi uygun gördüm. Darısı bizim ülkenin starlarına... Böyle olamasa da buna yakın tek lezzeti Hadise'den beklemek diğerlerine haksızlık olmaz sanırım. Çünkü azmi, görselliğe verdiği önem ve sadece işine odaklanmasıyla bana bu hissi veriyor. Haydi Hadise sen de böyle harikalar yarat, biz de seni ellerimiz patlayana kadar alkışlayalım...



Çubukçu'dan trap müziğe farklı bir yorum

Rap müziğin Türkiye'deki önde gelen isimlerinden Ege Çubukçu, geçtiğimiz hafta 'Ege Bumbaye' isimli teklisini hayranlarıyla buluşturdu. Ege'nin yine sıradışı bir yaratıcılıkla piyasaya çıkardığı single'ı çok konuşulacağa benziyor. Şarkıya Fas'ta çekilen klip; renkleri, tarihi dokusu ve altyapısıyla dikkatimi çekti. Ege Çubukçu, yeni şarkısında son yıllarda rap piyasasında adından söz ettirmeye başlayan Burak Urgay'la çalışmış. Müzik sektöründe Brok Beatz ismini kullanan Burak; trap müzik olarak da bilinen elektronik hip hop türüne farklı bir yorum getirmiş. Farklı bir stille Doğu ve Batı ezgilerini sentezleyerek, klip ve sözlere ruh katmış. Her şeyiyle 10 numara olarak değerlendirdiğim 'Ege Bumbaye'nin dillerden düşmeyeceğine eminim.



FURKAN PALALI KİMLERİ DİNLİYOR?



FAZIL SAY-CEM ADRIAN / İNSAN İNSAN



RUBATO-HALUK BİLGİNER / AGAH MAKAMI



MARK ELIYAHU / TRIBE



EBRU GÜNDEŞ / CENNET



SEZEN AKSU / YANSIN İSTANBUL

