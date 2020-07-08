Pandemi günlerinin ardından, tam dört ay sonra kendimi Bodrum'da bir konserin ortasında buldum... Evet gerçekten özlemişim canlı canlı müzik dinlemeyi. İstanbul'dan Bodrum'a hareket etmeye karar verdiğimde açıkçası ilk önce kafamda deli sorular vardı. Ama yeni normal önlemlerine ilk olarak uçak seyahatim sırasında şahit olmaya başladım. THY'ye tüm yolcular adına teşekkür etmek isterim; önlemler muazzam, sizi sizden çok düşünüyorlar besbelli. Sadece uçağa biniş ve iniş şeklinden bile birçok şeyin ne kadar çok değiştiğini anlamak mümkün. Neyse gelelim Bodrum ve benim uzun zaman sonrası ilk konser deneyimime... Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'a Deha Bilimlier'i izlemeye gittim. Bilimlier'in sahnesi çok güzeldi, çok eğlendim. Tedbirler ise konser öncesi mekan girişinde başladı. Masalar genelgeye uygun şekilde aralıklarla dizilmiş; kimse kimseyle temas halinde değil. Temizlik ve hijyen had safhada.



Görevliler sürekli kontrol halinde... Saat 24.00'te ise tüm Bodrum'u sessizlik kaplıyor çünkü şu anki talimat böyle. Birçok mekan bu kurallara harfiyen uyuyor ama bazı yerlerde saat 24.00'ü geçmesine rağmen müzik susmuyor, bu durumda ise olaya jandarma müdahale ediyor. Bir de Bodrum'da bazı mekanlarda kalabalığa karşı önlemin alınmadığını gördüm. Geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerde bazı mekanların bu konuda sınıfta kaldıkları da haber oldu. Bütün talimatlara uyan Pandemi Restaurant ve ve işletmecisi Kemal Üşenmez'i tebrik ediyorum. Tüm kurallara uyan mekanlardan biri de Türkbükü Sess. Buradaki müzik anlayışı ise biraz farklı... 80'ler, 90'lar derken saatin nasıl ilerlediğini anlamıyor, 24.00'te kapanan mekandan ağzınızda yarım kalan bir tat ile ayrılıyorsunuz. Erken kapanma kuralının ilerleyen günlerde biraz daha esnetileceğini düşünüyorum. Ondan sonra Bodrum eğlencesini sevenler daha mutlu olur umarım.



Kadr ve şarkısı 'Zalim Dünya'ya tam puan

Son zamanlarda sürekli karşıma çıkan şarkılardan biri de 'Zalim Dünya'. Parçayı seslendiren genç ve yetenekli şarkıcı Kadr'i dijital platformda keşfetmek zor olmadı. Zira iyi bir iş yapıldığında o iş bir şekilde karşınıza çıkmayı başarıyor. Hamburg'da yaşayan Kadr'i 'Zalim Dünya' ile keşfetsem de öncesinde hayli iddialı işler yaptığını da söylemem gerekiyor. Başarılı düetleri var, hepsine bir göz atın. Bir kenara da bu ismi yazın. Sözleri, müziği ve doğal klibi ile 'Zalim Dünya'ya da, Kadr'e de 10 puan verdim. Yeni çalışması da yoldaymış, geliyormuş.



Tuvana Türkay

KİMLERİ DİNLİYOR ?



1- MABEL MATIZ

SARMAŞIK



2- SEZEN AKSU

HÜKÜMSÜZ



3- YILDIRIM GÜRSES

SONBAHAR RÜZGARI



4- MICHAEL KIWANUKA

COLD LITTLE HEART



5- ENGELBERT HUMPERDINCK

QUANDO QUANDO QUANDO