Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın kazananı 9 Temmuz akşamı gerçekleştirilen canlı yayında yapılan oylama ile belli oldu. Benim de basın jürisinde yer aldığım ve genç yetenekleri yakından takip ettiğim yarışmada Antalya'dan Gülşah Kömür birinci oldu. Başarısından ve hayallerinin peşinden koşmasından dolayı kendisini bir kez de tebrik ederim.



Her koşulda fırsatları değerlendiren gençleri de çok takdir ediyorum. Böyle bir süreçte iletişimini durdurmayan, yarışmaya katılan gençlere her anlamda destek olan ve evlerinden şarkılarını söylemeleri için tüm teknolojik alt yapıyı sağlayan Vodafone'a da teşekkür ederim. Her koşulda gençlerimizi cesaretlendirmek, yanlarında olmak çok önemli. Yarışmacılarla uzaktan bağlantı kurarak birebir ilgilendi, yol gösterdi ve müzik dünyasına atacakları ilk adımın öncüsü oldu. GNL Entertainment'ın proje ortağı olduğu yarışmanın birincisi olan Gülşah Kömür için dijital bir single yapılacak. Gerçekten bravo! O kadar başarılı sesler çıkıyor ki; önümüzdeki sene tekrar jüri üyesi olarak yarışmanın bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tekrar yolun açık olsun genç ses Gülşah Kömür!



Şehitler unutulmadı...

Bugün 15 Temmuz... Malum hain darbe girişiminin halkın yüce iradesi ile püskürtülmesinin üzerinden dört yıl geçti. Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık ve en kanlı gecesinde hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için marş yazıldı. Marşın etkileyici sözleri ve müziği birçok eserde imzası bulunan Avrupa Müzik'in genel müdürü Cengiz Erdem'e ait. Bekir Köse'nin yorumladığı '15 Temmuz Şehitlik Marşı'nın vokalinde ise pop müziğinin önemli isimlerinden Özgün yer aldı. Aranjörlüğünü Onur Koç'un üstlendiği marşa, 15 Temmuz gecesi tüm camilerden aynı anda yükselen sela sesleri de eklenmiş ve her dinlediğimde beni çok etkileyen bir eser ortaya çıkmış.



İstanbullu rock'n roll dörtlüsü

Aynasızlar grubu, yeni teklileri 'Cennet Biliyor'u CES Yapım etiketiyle yayınladı. Gitar müziğini benimseyen grup, Türkçe rock'n noll'u blues ve funk öğeleriyle harmanlayarak kendi tarzını oluşturmuş. Grup, söz ve müziği kendilerine ait şarkıda huzur bulmak için bekleyen ve bu uğurda yorgun düşmüş herkese içtenlikle seslenmek için çabalıyor. Zenginleştirilmiş tınılar ve üflemelilerle bezenmiş şarkı, blues müziğin kökleri ile günümüz arasında bir köprü niteliğinde. Gitgide özgünleşen Aynasızlar'ın soundu, yerli sahnede ilerleyen zamanlarda yayınlanacak parçaları hakkında büyük merak uyandırıyor.



DEMOKRASİ NÖBETLERİNDE MEYDANLARDA ÇALAN ŞARKILAR



ÖLÜRÜM TÜRKİYEM

MUSTAFA YILDIZDOĞAN



BİL OĞLUM

ESAT KABAKLI



CANIM TÜRKİYEM

ORHAN GENEBAY



15 TEMMUZ GECESİ

AHMET SELÇUK İLKAN



UNUTMA UNUTTURMA

CEYHUN ÇELİKTEN