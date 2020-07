İşim gereği müzik sektörünü sosyal medyadan da sıkı takip ediyorum. Uzun zamandır yazmayı planladığım, beni sektör adına rahatsız eden trajikomik bir durum var. Şarkıcılarımızın farklı platformlardaki birincilik yarışı bir süredir ciddiyetten ve hatta gerçeklikten uzak bir hal aldı. Reel albüm satışlarından nasibini alamayan şarkıcılarımız, kendilerini internet ve radyolarda anlamsız bir yarışın içine soktu. Koca bir yılın en çok beğenilen, en çok tıklanan, en çok çalan şarkısını anlayabilirim, bununla gurur duyulmasına da diyecek lafım yok. Ama ayrı ayrı platformlarda 'Bu ay ben birinciyim, bu hafta ben birinciyim' diye yapılan paylaşımları gereksiz, yanıltıcı ve samimiyet dışı buluyorum. Bunları paylaşan sanatçı da bana çok itici geliyor. Hatta daha da ilginci, bu şarkıları ben hiçbir yerde bangır bangır duymuyorum. İş o kadar çığırından çıktı ve komik bir hal aldı ki, neredeyse bazı isimler 'Bu hafta barlarda, beach'lerde en çok benim şarkım çalındı' diye paylaşım yapıp kendilerini yine bir platformda birinci ilan edecekler. Bu arada ölçüm yapan platformların da işi manipülasyona dökmüş olması gerçeğini de unutmamak lazım. Yapmayın! Siz yarış atı değil, müzisyensiniz arkadaşlar!

Bu manasız yarışın ne size, ne de sektöre faydası var. Olmaz da... Bırakın halkı kandırma, aldatma çabalarını. Zaten iyi şarkı, iyi ses, iyi müzik kendi değerini buluyor ve halk tarafından otomatik olarak hakkı veriliyor. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. O zehir sonunda sanat aşkınızı da, sektörü de öldürür, bilmenizi isterim.



DOĞU-BATI RUHUNU HİSSETTİREN GENÇ BİR SES

Son bir aydır farklı tarzı ile dikkatimi çeken bir isim Emir Taha... İngilizce ve Türkçe yorumlarındaki, sesinin temizliği ve farklı okuma stili ile yakın zamanda çok kişinin de dikkatini çekeceğinden eminim. Bir tavsiye ile müziğini keşfettiğim bu genç ismin Youtube'da farklı beş kaydına daha rastladım. Ve hemen sizi de tanıştırmak istedim. Sesinde bir tanıdık hissiyatı var. Şarkı, sound, ses, okuma, sözler her şey iyi, güzel; bir de şöyle şahane bir klip olursa tadından geçilmez. En çok da yabancı dil söylediği şarkıların arasına kattığı Türkçe nameler hoşuma gitti. Biraz Doğu, biraz Batı ruhunu aynı havada koklatmış bize Emir Taha. Dinlerken gerçekten keyif aldım. Buradan eli sağlam yapımcılara da bir not olsun bu yazdıklarım. Kim bilir belli mi olur; Emir'in telefonu belki güzel bir teklif için çalar yakında. İzleyeceğim, takipte olacağım, size de bu taze, temiz ve derin sesi bir kez dinlemenizi tavsiye ederim.



ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMLERİ DİNLİYOR ?



YANSIMALAR

ATEŞDİDE



TASH SULTANA

NATION



JORDAN RUDESS

ANOTHER DAY



HVOB

THE BLAME GAME



SNARKY PUPPY

WHAT ABOUT ME?