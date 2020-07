Son dönemlerde pop, rap derken arabesk müzikten de yeni haberlerin gelmesi çok güzel. Benim de çocukluğuma ve gençliğime damga vuran bir isim var; Bergen. Şimdilerde de onun unutulmaz eseri 'Elimde Duran Fotoğrafın', genç bir yetenek olan Yağmur Alyu tarafından yeniden seslendirilmiş. Keyifli, duygulu bir çalışma. Alyu'nun son dönemlerde artan yenilikçi müzik akımına karşı tercihini arabeskte kullanmasını takdir ettim. Alyu, üstelik şarkıyı kendi geçmiş soundu ile yorumlayarak arabesk severlere güzel bir jest yapmış. Şarkının aranjörlüğünü ve müzik yönetmenliğini değerli usta Yaşar Taner üstlenmiş. Soundtrack stüdyolarında kaydedilen, miks ve mastering'i Meriç Demir tarafından yapılan şarkı, ST Yapım etiketi ile önceki gün tüm dijital platformlarla dinleyicileri ile buluştu. Bu arada Turkuvaz Radyo'dan Gönül Dostu Füsun ve Hopdedik Ayhan ile Kral FM'den Gezengen Mehmet ve Afrikalı Ali'ye de bu şarkıyı dinlettim. Genç yeteneklere destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum.





En güzel şarkılar bu dükkanda yapılıyor



Müziğe olan ilgim sadece bir dinleyici olarak değil biliyorsunuz... Her türlü yeniliği, değişen akımları, stüdyo ve teknolojileri de buradan sizinle elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Son yıllarda gezmediğim, incelemediğim stüdyo hemen hemen yok diyebilirim. Geçtiğimiz hafta da sevgili Fırat Özbaylar ve Oben Akın'ın birlikte Fulya'da kurdukları, 'Şarkı Dükkanı' ismini verdikleri stüdyoyu gezdim.

SON TEKNOLOJİ



İçi tam bir müzik cenneti olan bu stüdyo, son zamanlarda gördüğüm en iyi çalışma alanlarından biri olmuş. Hem kullandıkları teknolojiler, hem de sanatçı konforunun düşünülmesi beni etkiledi. Müziğe yapılan bu tarz yatırımlar, sektör adına beni gerçekten mutlu ediyor. Böyle profesyonel çalışma alanları ile hem aranjörler, hem de şarkıyı okuyan sanatçılar daima kendilerini rahat ve değerli hissedeceklerdir. Ve bu yatırımlar ileride müziğimizin dünyada daha değerli olması için bir adım diyebilirim. Tebrikler.



Yalın'dan hat trick





Müzik dünyası her geçen gün biraz daha normale dönerken, pandeminin ilk günlerinden bu yana rehavete kapılmayıp çalışanlar kazanmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Yalın... "Pandemi geçsin de sonra bakarız" demeyip her şartta üretmeye devam eden Yalın, tabir-i caizse hat trick yaptı. Bu dönemde birbirinden başarılı üç şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sunan ve yaza damga vuran Yalın, şimdi yeni bir hamleyle 'Halbuki'nin remiks vesiyonunu dinleyicilerle buluşturdu. Yine bir Doğuş Çabakçor iş birliğiyle hazırlanan parça, tüm dijital platformlarda yerini aldı.



HACI SABANCI KİMLERİ DİNLİYOR?





SIMPLE MINDS

DONT YOU FORGET ABOUT ME



BON JOVI

LIVIN ON A PRAYER



ROD STEWART

BABY JANE



EAGLES

HOTEL CALIFORNIA



LED ZEPPELIN

STAIRWAY TO HEAVEM